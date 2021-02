Președinta Sandu a anunțat de ce vrea să aibă o întrevedere cu membrii CSM și ce vrea să discute cu ei: „Vreau să mă asigur că așteptările mele în raport de integritate sunt foarte clare și pentru CSM”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat de ce a solicitat o întrevedere cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și ce vrea și urmează să discute cu aceștia.

Șefa statului susține că va discuta cu membrii CSM, dar și cu alți judecători și procurori exclusiv despre reforma justiției.

Tot cu membrii CSM, președinta Sandu susține că va discuta și despre procesul de numire a judecătorilor.

„Nu am avut o întâlnire cu CSM și când o să am o întâlnire, o să informez presa pentru că eu nu am ce să ascund. Discuțiile mele cu CSM, sper să am această ocazie, vor fi despre reforma justiției, așa cum o văd ei, dar și despre procesul de numire a judecătorilor pentru că, conform Constituției, președintele are un rol în numirea judecătorilor și eu vreau să ma asigur că așteptările mele în raport de integritate sunt foarte clare și pentru CSM, pentru că aceasta este prima etapă de numire a judecătorilor”, a declarat președinta R. Moldova.