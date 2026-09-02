Începând cu 1 septembrie, cadrele didactice nu mai sunt obligate să-și reconfirme gradele după validarea competențelor

Începând cu 1 septembrie 2026, cadrele didactice nu mai sunt obligate să-și reconfirme periodic gradele didactice. Ministerul Educației și Cercetării |(MEC) a modificat Regulamentul de atestare. Schimbările au intrat în vigoare odată cu începerea noului an de studii și fac parte din „procesul amplu de debirocratizare a sistemului educațional”, susține instituția într-un comunicat.

Potrivit noilor prevederi, gradul didactic doi se menține pe perioadă nelimitată după două confirmări consecutive, iar gradul didactic unu – după o singură confirmare. Gradul didactic superior se acordă, în continuare, fără a fi necesară reconfirmarea ulterioară.

De asemenea, cadrele didactice care au cel puțin 30 de ani de activitate în învățământ sau au atins vârsta de pensionare își pot păstra gradul deținut pe perioadă nelimitată, în baza unei cereri, fără a mai trece prin proceduri ulterioare de confirmare.

Totodată, dosarele pentru conferirea gradelor didactice unu și superior vor fi transmise în format electronic, iar activitățile realizate în cadrul evaluării interne vor fi recunoscute în procesul de atestare, pentru a evita repetarea acelorași probe și documente. Conform MEC, a fost redus numărul creditelor profesionale necesare confirmării și au fost eliminate unele acte care dublau informațiile deja prezentate.

„Aceste ajustări fac procesul de evaluare mai clar, mai eficient și mai apropiat de realitatea din școli. Din discuțiile cu profesorii știm că reducerea birocrației poate contribui la menținerea cadrelor didactice în sistem și la creșterea atractivității profesiei. Profesorii trebuie să aibă mai mult timp pentru elevi și pentru activitatea la clasă, nu pentru completarea repetată a acelorași documente”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Noile reguli extind și accesul la gradele didactice.

„Tinerii specialiști pot participa la atestare după cel puțin doi ani de activitate didactică. Maiștrii-instructori din instituțiile de învățământ profesional tehnic care au studii profesional-tehnice secundare pot solicita conferirea gradelor didactice. De asemenea, sunt recunoscute mai multe trasee de calificare, inclusiv recalificarea și validarea competențelor profesionale.

Modificarea Regulamentului de atestare este una dintre măsurile incluse în pachetul de debirocratizare pentru anul 2026, elaborat de MEC în urma consultărilor cu reprezentanții sistemului educațional, sindicatele și organizațiile de profil”, se spune în comunicat.

În ultimii ani, instituția susține că a redus numărul controalelor și al documentelor obligatorii din școli și grădinițe. Au fost eliminate acreditarea și evaluarea externă pentru instituțiile publice de învățământ general și de educație timpurie, excluse mai multe rapoarte, registre și dosare și simplificată lista actelor obligatorii. De asemenea, cadrele didactice nu mai trebuie să raporteze modul în care au utilizat compensația anuală de 4000 de lei pentru materiale didactice.