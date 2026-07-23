LIVE Ședință CSP: Un fost membru al CSP, care nu a promovat evaluarea integrității, va fi reevaluat

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-au întrunit joi, 23 iulie, în ședință pentru a examina 10 subiecte. Conform agendei, procurorul general a depus un demers cu privire la eliberarea acordului în vederea suspendării din funcție a unui procuror. Totodată, Consiliul a desemnat câștigătorii concursurilor anunțate la 23 aprilie, absolvenți ai Institutului Național al Justiției.

CSP urmează să examineze și două rapoarte negative ale Comisiei de evaluare a procurorilor, emise în privința procurorilor Ghenadie Pîrlii și Eduard Varzar.

UPDATE 12:35 Ședința CSP s-a încheiat.

UPDATE 12:10 Pentru că cinci membri ai CSP au votat pentru constatarea nepromovării evaluării de către procurorul Eduard Varzar, iar alți cinci au votat împotrivă, acesta urmează să fie reevaluat. Acesta a deținut anterior funcția de membru al CSP, iar acum este evaluat în virtutea funcției de procuror anticorupție pe care a deținut-o anterior. În prezent, Varzar este membru în Secția combatere crime cibernetice, din cadrul Procuraturii Generale.

UPDATE 11:53 Cu 6 voturi „pro” și 4 „contra”, CSP a acceptat raportul de evaluare în privința procurorului cu misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale, Ghenadie Pîrlii, și a constatat nepromovarea evaluării integrității. Astfel, acestuia i-a fost aplicată interdicția de a deține funcții publice timp de cinci ani.

Ghenadie Pîrlii a devenit în 2010 procuror, șef-adjunct al Secției investigații financiar-economice din cadrul Procuraturii Generale. În 2014, a fost numit în funcția de șef-interimar al aceleiași secții.

În august 2016, a obținut fotoliul de șef interimar al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Procuraturii Generale.

La 19 iulie 2017, Ghenadie Pîrlii a fost numit în funcția de procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, pentru un mandat de 5 ani.

Deține, din mai 2022, funcția de procuror pentru misiuni speciale.

Procurorul nu a promovat evaluarea integrității în cadrul concursului pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

UPDATE 10:30 CSP a confirmat legalitatea ordinului procurorului general din 17 iulie și suspendarea din funcție a procurorului Cristin Ghemu, din cadrul Procuraturii Hîncești, sediul Ialoveni. Elena Roșior a fost singura membră CSP care a votat împotrivă.

ZdG a scris încă din 1 aprilie că procurorul reținut în dosarul mitei de 400 de mii de dolari este Cristin Ghemu. În luna mai, după ce a fost deținut în penitenciar, acesta a fost plasat în arest la domiciliu.

UPDATE 10:20 După trei zile de audieri, CSP a desemnat câștigătorii concursurilor anunțate la 23 aprilie, absolvenți ai Institutului Național al Justiției, pentru ocuparea funcțiilor vacante. Astfel, CSP propune procurorului general numirea:

procuror în Procuratura Ungheni, oficiul Nisporeni (1 funcție) – Nicoleta Nicolaev (Gîdilica)

procuror în Procuratura Bălți, oficiul Principal (3 funcții) – Mihai Ghimp, Artiom Cocieri și Gheorghe Todirean

procuror în Procuratura Edineț, oficiul Principal (1 funcție) – Dionisie Spînu

procuror în Procuratura Hîncești, oficiul Principal (2 funcții) – Victoria Munteanu și Nina Ursu

procuror în Procuratura Soroca (2 funcții) – Sergiu Nazarenco (oficiul Florești) și Ștefan Arseni (oficiul Prinicial)

(oficiul Florești) și (oficiul Prinicial) procuror în Procuratura Strășeni, oficiul Călărași (1 funcție) – Rozalina Malcoci

Cel mai mare punctaj a fost acumulat de Victoria Munteanu – 86,074 puncte, Nina Ursu – 86,018 și Rozalina Malcoci – 84,89.

Pentru absolvenții Institutului Național al Justiției, punctajul total obținut în concurs se calculează de Consiliu, după formula:

0,6 x INJ + 0,2 x CSEP + 0,2 x CSP, unde

INJ constituie nota medie generală de absolvire a Institutului Național al Justiției

CSEP constituie punctajul acordat de Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor;

CSP constituie punctajul acordat de CSP.

La concursul pentru cele 10 funcții s-au înscris 32 de candidați, dintre care doi s-au retras ulterior.