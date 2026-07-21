Fostul premier Alexandru Munteanu: „Vreau să-i doresc lui Vasile același lucru pe care mi l-a dorit și el la începutul mandatului meu și pentru lipsa căruia m-a criticat”

După ce Parlamentul a oferit votul de încredere pentru Guvernul Tofan, ex-prim-ministrul Alexandru Munteanu a venit cu o postare în care i-a urat lui Vasile Tofan curaj. Acesta a menționat că va reveni la proiectele sale investiționale și cultural-educative din R. Moldova, Ucraina, România și Statele Unite și că „viața merge înainte și încă mai sunt multe lucruri bune de făcut”.

„Vreau să-i doresc lui Vasile același lucru pe care mi l-a dorit și el la începutul mandatului meu și pentru lipsa căruia m-a criticat, pe bună dreptate, acum câteva luni: CURAJ! Curajul este, probabil, cea mai importantă resursă într-o funcție publică. Iar eu îmi voi păstra și pe viitor dreptul de a-l critica atunci când voi considera necesar, în același spirit prietenesc și constructiv. Să fie într-un ceas bun!”, a scris Munteanu.

Ex-premierul a menționat că, cu mulți ani în urmă, premierul votat de Legislativ, Vasile Tofan, a preluat și a dezvoltat portofoliul meu de investiții în Republica Moldova, la Horizon Capital. „Sunt convins că va gestiona cu același succes și acest portofoliu – unul mult mai important, cel al guvernării”, consideră Alexandru Munteanu.

Fostul premier a venit cu mulțumiri pentru miniștrii din echipa cu care a lucrat, consilierul săi, dar și altor colegi cu care a conlucrat pe parcursul amndatului său.

„Aceste opt luni au fost extrem de intense. Am gestionat trei crize majore – poluarea Nistrului, criza carburanților și deconectarea liniei electrice de 400 kV Isaccea–Vulcănești provocată de o dronă rusească – alături de multe alte provocări mai mici. Astăzi aproape că nu ne mai amintim de ele și cred că acesta este cel mai bun semn că au fost gestionate bine. În paralel cu obiectivul principal – avansarea Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană – am inițiat numeroase reforme și proiecte pe care sper să le văd continuate: reforma administrației publice locale, reforma fiscală, legea salarizării, proiectele majore de infrastructură gestionate de MIDR, inclusiv podul Cosăuți–Yampil, deja agreat cu Guvernul Ucrainei, programele pentru agricultori, digitalizarea, atragerea investițiilor strategice, liberalizarea reglementărilor pentru mediul de afaceri, în special pentru întreprinderile mici, proiectele de independență și eficiență energetică, consolidarea capacității de apărare, reforma justiției, proiectele cultural-educative, reforma sistemelor de asistență socială și medicală, sprijinul pentru educație, protecția mediului și reconstrucția Filarmonicii. Reforma APP a stârnit controverse, dar consider că este necesar să fie dusă la bun sfârșit în mod transparent și profesionist. Noul Corp de Control de pe lângă Prim-ministru trebuie consolidat, iar cheltuielile publice și dimensiunea aparatului administrativ merită o analiză și o ajustare atentă”, a scris Munteanu.

Referitor la reforma fiscală, acesta afirmă că a cunoscut practic toți miniștrii de finanțe ai R. Moldova de la declararea independenței și a colaborat cu mulți miniștri de finanțe din alte țări. „Tocmai de aceea pot spune că reforma fiscală este una dintre cele mai dificile reforme pe care le poate face un guvern”, a scris acesta.

„Din păcate, în R.Moldova, dezbaterea despre această reformă s-a transformat uneori într-un meci de fotbal politic. Și, dacă tot rămânem în metaforă, nivelul jocului a fost, pe alocuri, mai apropiat de liga amatorilor decât de Campionatul Mondial, iar arbitrii au fost atât de numeroși, încât uneori părea că pe teren erau mai mulți arbitri decât jucători. Dincolo de metafore, consider că reforma fiscală a fost pregătită profesionist și apreciată de numeroși experți din țară și de peste hotare, inclusiv de FMI. În același timp, înțelegeam că un proiect de reformă atât de complex nu avea cum să fie perfect. De aceea Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, a lansat-o în consultări publice tocmai pentru ca ea să poată fi îmbunătățită. Și au fost deja incluse numeroase amendamente pozitive după primele runde de consultări, iar impactul acestor reforme a fost recalculat. Mulțumesc tuturor experților pentru comentariile și sugestiile profesionale!”, a punctat Munteanu.

Potrivit lui, în spațiul public au circulat frecvent „două afirmații false”: că „Guvernul ar fi încercat să aprobe reforma în grabă și să o impună societății și că aceasta ne-ar fi fost dictată de FMI”.

„Adevărul, ușor de verificat, este altul. Am convenit împreună cu misiunea FMI principiile de bază ale politicii fiscale, iar ulterior am stabilit ca proiectul să fie discutat cu mediul de afaceri, asociațiile profesionale și societatea civilă, urmând să fie ajustat în funcție de aceste consultări. Tocmai din acest motiv, de comun acord cu FMI, am decis amânarea aprobării noului program pentru Republica Moldova din iulie pentru septembrie, astfel încât dialogul să poată continua. Iar ritmul de elaborare a reformei fiscale poate fi ajustat în continuare. Sper ca noul Guvern să ducă aceste consultări până la capăt”, suține Munteanu, adăugând că nu a demisionat din cauza reformei fiscale.

Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri, 3 iulie, după opt luni de la învestire. Acesta a declarat că are conștiința împăcată și a refuzat să ofere detalii despre decizia pe care a luat-o.