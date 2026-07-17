ULTIMA ORĂ Lista miniștrilor din Guvernul Tofan. Trei nume noi în formula actualizată a Cabinetului de miniștri

Programul de guvernare al viitorului Cabinet de miniștri se află în ultimele etape de definitivare, iar echipa guvernamentală urmează să fie prezentată în Parlament pe 21 iulie. Anunțul a fost făcut de premierul desemnat, Vasile Tofan, după încheierea consultărilor cu fracțiunile parlamentare, dar și cu reprezentanți ai mai multor asociații și organizații.

Schimbările din echipa guvernamentală: Radu Musteață o va înlocui pe Ludmila Catlabuga în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Victoria Belous revine la conducerea Ministerului Finanțelor, după ce a ocupat funcția de deputat, în timp ce în Guvernul Munteanu portofoliul a fost deținut de Andrian Gavriliță. Alexandru Gasnaș va fi noul ministru al Sănătății, înlocuindu-l pe Emil Ceban. De asemenea, din noul Cabinet de miniștri nu va face parte ministrul Culturii, Cristian Jardan, care va fi înlocuit de Dan Suruceanu.

Vasile Tofan a declarat că va veni în Legislativ cu „o echipă de buni profesioniști”, care să asigure un ritm accelerat de lucru în instituțiile statului și să continue reformele.

„Puterea unei echipe stă în unitatea cu care toți membrii săi trag în aceeași direcție”, a transmis premierul desemnat Tofan.

Conducerea Guvernului

Vasile Tofan – Prim-ministru desemnat

Viceprim-miniștri

Eugen Osmochescu – Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării

– Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Vladimir Bolea – Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

– Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Cristina Gherasimov – Viceprim-ministră pentru integrare europeană

– Viceprim-ministră pentru integrare europeană Mihai Popșoi – Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe

– Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe Valeriu Chiveri – Viceprim-ministru pentru Reintegrare

Miniștri

Dan Perciun – Ministrul Educației și Cercetării

– Ministrul Educației și Cercetării Radu Musteață – Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare

– Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Daniella Misail-Nichitin – Ministra Afacerilor Interne

– Ministra Afacerilor Interne Vladislav Cojuhari – Ministrul Justiției

– Ministrul Justiției Victoria Belous – Ministra Finanțelor

– Ministra Finanțelor Natalia Plugaru – Ministra Muncii și Protecției Sociale

– Ministra Muncii și Protecției Sociale Alexandru Gasnaș – Ministrul Sănătății

– Ministrul Sănătății Gheorghe Hajder – Ministrul Mediului

– Ministrul Mediului Dan Suruceanu – Ministrul Culturii

– Ministrul Culturii Dorin Junghietu – Ministrul Energiei

– Ministrul Energiei Anatolie Nosatîi – Ministrul Apărării

Conducerea Aparatului Guvernului

Alexei Buzu – Secretar General al Guvernului

Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru pe 11 iulie. Desemnarea a avut loc după consultarea fracțiunilor parlamentare la care formațiunile din opoziție au refuzat să participe.

Potrivit articolului 98 alineatul (2) din Constituție, candidatul desemnat cere, în termen de 15 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului.

Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește Guvernul.