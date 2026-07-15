LIVE Ședința CSP: toți cei nouă candidați la funcția de procuror, absolvenți ai INJ, au fost intervievați. Ce punctaj au acumulat

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-au întrunit miercuri, 15 iulie, în ședință pentru a desfășura etapa de intervievare a candidaților la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției (INJ). CSP va avea ședințe și în următoarele două zile, în perioada 16-17 iulie, continuând intervievarea.

Miercuri urmau să fie intervievați Ștefan Arseni, Ion Balanel, Parascovia Boțan, Andrei Bucătaru, Dan Capmaru, Artiom Cocieri, Victor Calac, Elena Dadu, Mihai Ghimp și Iurie Iurcu. Victor Calac a depus o cere de retragere din concurs.

Mai exact, au fost scoase la concurs 10 funcții, pentru care au aplicat 32 de candidați.

UPDATE 12:00 CSP a respins cele trei contestații și a declarat ședința închisă.

Este vorba despre:

Contestația formulată de administratorul SC „Levil-Prim” SRL, Eduard Mândru, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 19 decembrie 2025, în privința procurorului Alexandru Cornea.

Contestația formulată de Victor Miron împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 28 noiembrie 2025 (procuror – Alexandra Vremea).

Contestația formulată de Veaceslav Perju împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 28 noiembrie 2025 (procuror – Lucreția Zaharia).

UPDATE 11:40 Cu votul celor 10 membri CSP prezenți, Consiliul a acceptat raportul de promovare a evaluării a adjunctei procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Ina Frunza-Bargan.

UPDATE 11:35 CSP a aprobat punctajul final acumulat de candidații la funcția de procuror:

Ștefan Arseni – 95,4 puncte

– 95,4 puncte Ion Balanel – 80,8 puncte

– 80,8 puncte Parascovia Boțan – 94,3 puncte

– 94,3 puncte Andrei Bucătaru – 88,9 puncte

– 88,9 puncte Dan Capmaru – 90,8 puncte

– 90,8 puncte Artiom Cocieri – 89,5 puncte

– 89,5 puncte Elena Dadu – 88,2 puncte

– 88,2 puncte Mihai Ghimp – 94,1 puncte

– 94,1 puncte Iurie Iurcu – 89,1 puncte

UPDATE 11:23 CSP a audiat și ultimul candidat inclus în lista de astăzi. Iurie Iurcu a absolvit INJ în 2025. Acesta a lucrat anterior în calitate de ofițer de urmărire penală la Inspectoratul de Poliție Botanica și consultant al procurorului în cadrul Procuraturii Căușeni, oficiul Ștefan-Vodă, dar în cadrul PCCOCS.

Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor a acordat candidatului Iurie Iurcu punctajul total de 55,57.

Iurie Iurcu

UPDATE 11:05 Mihai Ghimp este absolvent al INJ din 2022. A fost angajat anterior în calitate de jurist în cadrul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, făcând și stagierea în avocatură. În prezent este consultant al procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul principal.

Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor a acordat candidatului Mihai Ghimp punctajul total de 57,43.

Mihai Ghimp

UPDATE 11:00 Elena Dadu a absolvit INJ în 2025. Acesta a spus că a activat timp de trei ani în funcția de grefier la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Din 2022, este consultat al procurorului în Procuratura municipiului Chișinău.

Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor a acordat candidatei Elena Dadu punctajul total de 55,43.

Elena Dadu

UPDATE 10:38 Artiom Cocieri a absolvit INJ în 2023. Acesta a declarat că a activat anterior în calitate de ofițer de investigație la Centrul Național Anticorupție. Din 2023, este inspector în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.

Cocieri a mai candidat la această funcție anterior, în septembrie 2025 Consiliul Superior al Procurorilor apreciind prestația acestuia ca fiind „suficient de bună” și înregistrând un punctaj final de 90,77 puncte.

Artiom Cocieri

UPDATE 10:25 Dan Capmaru a absolvit INJ în 2023. Acesta a mai participat la concursul privind ocuparea funcției de procuror, acumulând în septembrie 2025 punctajul final de 95,66 puncte.

Capmaru a lucrat pentru aproape doi ani în funcția de consultant al procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). La Procuratura municipiului Chișinău a lucrat în Oficiul reprezentare învinuirii în instanța de judecată. În prezent este consultant al procurorului la PA.

Dan Capmaru

UPDATE 10:15 Andrei Bucătaru, absolvent INJ promoția 2025, are experiență de grefier și consultant al procurorului în Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Anticorupție (PA). Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor a acordat candidatului Bucătaru punctajul total de 53,86.

„Acum sunt la PA și sunt responsabil de corpurile delicte, de introducerea datelor și de fișele statistice”, a declarat acesta.

Andrei Bucătaru

UPDATE 10:10 Parascovia Boțan este absolventă a Institutului Național al Justiției promoția 2022. Aceasta este consultantă a procurorului din 2017. Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor a notat că Parascovia Boțan a obținut punctajul total de 43,14.

Parascovia Boțan

UPDATE 09:28 Ion Balanel a absolvit Institutul în 2025. Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor a acordat candidatului Balanel punctajul total de 53,86. Acesta lucrează în calitate de consultant în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Buiucani.

Acesta are în cazierul juridic o sancțiune pentru huliganism nu prea grav, pe care nu a contestat-o. Întrebat despre circumstanțe, acesta a declarat că „recunoaște contravenția și nu a contestat-o deoarece i-a fost lezată onoarea și demnitatea și și-a apărat reputația – asta a fost situația”.

Ion Balanel

UPDATE 09:20 Ștefan Arseni a mai participat anterior la concursul de ocupare a funcției e procuror. În septembrie 2025, acesta a acumulat punctajul final de 94,22 puncte. Atunci, Consiliul Superior al Procurorilor a reținut că Arseni a demonstrat „o foarte bună capacitate de exprimare și claritate în formularea viziunii sale asupra funcției de procuror”.

„De asemenea, în cadrul interviului candidatul a manifestat un comportament echilibrat, rațional și respectuos, indicând un nivel înalt de autocontrol și capacitate de gestionare a stresului. Astfel, prin conduita etică corectă și prin reputația profesională pozitivă, acesta se aliniază standardelor de integritate impuse în cadrul sistemului Procuraturii”, se arată în decizia CSP în privința acestuia.

Arseni a menționat că este pentru a treia oară în fața membrilor CSP.

Ștefan Arseni

Totodată, pe agenda ședinței a fost inclus raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Ina Frunză-Bargan, una dintre șefele-adjuncte de la Procuratura Anticorupție.

CSP mai urmează să examineze trei contestații împotriva hotărârilor Colegiului de disciplină și etică.