LIVE Ședința CSP: Candidații la funcția de procuror în procuraturi teritoriale au fost audiați

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit miercuri, 16 iulie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează intervievarea candidaților la funcția de procuror pentru ocuparea a 10 funcții vacante în procuraturi teritoriale, precum și examinarea mai multor rapoarte ale Inspecției procurorilor și Comisiei de evaluare a procurorilor, dar și a unor contestații privind hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică.

UPDATE 13:15 CSP a decis amânarea continuării examinării raportului Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Ghenadie Pîrlii până la o ședință ulterioară.

UPDATE 11:20 Are loc examinarea raportului Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Ghenadie Pîrlii.

UPDATE 12:10 Consiliul a aprobat punctajele finale.

UPDATE 11:25 Audierile celor 11 candidați la funcția de procuror au fost finalizate. CSP aluat o pauză pentru a face calculele notelor finale pentr proba „interviu”.

UPDATE 09:18 Membrii CSP au purces la intervievarea candidaților la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției, în 6 procuraturi teritoriale: