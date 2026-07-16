LIVE Ședința CSP: Candidații la funcția de procuror în procuraturi teritoriale au fost audiați

Ședința CSP: Candidații la funcția de procuror în procuraturi teritoriale au fost audiați
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit miercuri, 16 iulie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează intervievarea candidaților la funcția de procuror pentru ocuparea a 10 funcții vacante în procuraturi teritoriale, precum și examinarea mai multor rapoarte ale Inspecției procurorilor și Comisiei de evaluare a procurorilor, dar și a unor contestații privind hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică.
UPDATE 13:15 CSP a decis amânarea continuării examinării raportului Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Ghenadie Pîrlii până la o ședință ulterioară.
UPDATE 11:20 Are loc examinarea raportului Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Ghenadie Pîrlii.
UPDATE 12:10 Consiliul a aprobat punctajele finale.
UPDATE 11:25 Audierile celor 11 candidați la funcția de procuror au fost finalizate. CSP aluat o pauză pentru a face calculele notelor finale pentr proba „interviu”.
UPDATE 09:18 Membrii CSP au purces la intervievarea candidaților la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției, în 6 procuraturi teritoriale:
- Procuratura Bălți (3 funcții);
- Procuratura Edineț (1 funcție);
- Procuratura Hîncești (2 funcții);
- Procuratura Soroca (2 funcții);
- Procuratura Strășeni (1 funcție);
- Procuratura Ungheni (1 funcție).