Tofan și Usatîi, schimb de replici după o întâlnire care nu a mai avut loc: „Să țineți minte, Guvernul acesta o să moară din «roddom»”

Consultările dintre premierul desemnat Vasile Tofan și fracțiunea „Partidul Nostru”, condusă de Renato Usatîi, s-au soldat cu un schimb de replici și acuzații publice, după ce întâlnirea programată pentru joi, 16 iulie, la ora 12:30, a eșuat. Vasile Tofan afirmă că a ajuns cu o întârziere de doar un minut și că reprezentanții fracțiunii părăsiseră deja sala. La rândul său, Renato Usatîi susține că el și colegii săi au așteptat până la ora 12:34, după care au plecat, acuzându-l pe premierul desemnat de lipsă de seriozitate.

„Am întârziat 1 minut la consultările cu fracțiunea condusă de domnul Usatîi ce urmau să aibă loc la 12.30, venind de la întâlnirea precedentă cu agricultorii, care a durat peste timpul alocat”, a declarat Tofan.

Premierul desemnat și-a exprimat regretul și a făcut apel la maturitate politică și la reluarea dialogului.

„Îmi pare rău că această întârziere i-a determinat pe domnul Usatîi și colegii săi să plece. Oamenii așteaptă rezolvarea problemelor în mod constructiv, nu artificii politice. Sper că totuși vom găsi timp reciproc, pentru că avem de discutat teme importante pentru cetățeni, indiferent de ce partid au votat”, a afirmat acesta.

De cealaltă parte, Renato Usatîi susține că a ajuns cu două minute mai devreme și că a părăsit sala după câteva minute de așteptare.

„Am fost la consultările cu prim-ministrul Vasile Tofan. La 12:28 am venit în Sala Europa, la 12:30 nimeni nu era, la 12:34, am plecat”, a declarat liderul „Partidului Nostru”.

Usatîi afirmă că fracțiunea sa s-a prezentat pregătită pentru discuții și a criticat lipsa unui program de guvernare.

„Noi ne-am pregătit pentru aceste consultări. Am venit cu proiectele fracțiunii «Partidul Nostru», care nu necesită resurse financiare, dar au avut aviz negativ a Guvernului. Noi ne-am pregătit. Din partea lor, nu am văzut acest lucru (…) Eu știu că dumnealui e din afaceri. Business-ul este foarte punctual, numai că business-ul deja e în politică și punctualitatea a dispărut”, a spus Usatîi.

Totodată, liderul formațiuni a lansat și o prognoză despre viitorul următorului Guvern.

„Să țineți minte, Guvernul acesta o să moară din roddom (maternitate n.r.). Cu dânsul deja tot e clar”, a declarat acesta.

Ulterior, Usatîi a revenit cu noi critici la adresa lui Tofan, susținând că problema nu ține de întârzierea în sine, ci de lipsa unor elemente de bază pentru consultări.