Guvernul Tofan, votat de Parlament: „Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore”

Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate „Economie europeană, stat eficient”. Programul este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, valorificarea aderării la Uniunea Europeană pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Viceprim-miniștri

Eugen Osmochescu – Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării

– Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Vladimir Bolea – Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

– Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Cristina Gherasimov – Viceprim-ministră pentru integrare europeană

– Viceprim-ministră pentru integrare europeană Mihai Popșoi – Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe

– Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe Valeriu Chiveri – Viceprim-ministru pentru Reintegrare

Miniștri

Dan Perciun – Ministrul Educației și Cercetării

– Ministrul Educației și Cercetării Radu Musteață – Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare

– Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Daniella Misail-Nichitin – Ministra Afacerilor Interne

– Ministra Afacerilor Interne Vladislav Cojuhari – Ministrul Justiției

– Ministrul Justiției Victoria Belous – Ministra Finanțelor

– Ministra Finanțelor Natalia Plugaru – Ministra Muncii și Protecției Sociale

– Ministra Muncii și Protecției Sociale Alexandru Gasnaș – Ministrul Sănătății

– Ministrul Sănătății Gheorghe Hajder – Ministrul Mediului

– Ministrul Mediului Dan Suruceanu – Ministrul Culturii

– Ministrul Culturii Dorin Junghietu – Ministrul Energiei

– Ministrul Energiei Anatolie Nosatîi – Ministrul Apărării

Conducerea Aparatului Guvernului

Alexei Buzu – Secretar General al Guvernului

În discursul său, Premierul Vasile Tofan a menționat că R. Moldova traversează o perioadă marcată de presiuni economice, provocări demografice și de securitate, însă „dispune de resursele și oportunitățile necesare pentru a avansa”.

„Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen-limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real: în fiecare zi, încă un tânăr poate decide să-și construiască viața în altă țară, iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă viitorul”, a accentuat șeful Executivului.

Premierul a subliniat că prioritatea Guvernului este repornirea economiei prin stimularea investițiilor, reducerea birocrației, digitalizarea serviciilor publice și crearea unui mediu predictibil pentru antreprenori. Totodată, Executivul își propune să utilizeze procesul de aderare la Uniunea Europeană ca principal motor de modernizare a instituțiilor și economiei Republicii Moldova.

„Prioritatea acestui Guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie. Nu prin discursuri optimiste, ci prin decizii care le arată oamenilor că merită să investească, să muncească și să construiască aici, acasă. Ambiția noastră este ca R. Moldova să devină cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori”, a spus Prim-ministrul.

De asemenea, Premierul a anunțat că Guvernul va iniția un amplu proces de eficientizare a administrației publice, bazat pe audit instituțional, digitalizarea serviciilor și eliminarea structurilor și procedurilor care nu aduc valoare cetățenilor: „De prea multe ori, statul îi cere cetățeanului să fie mai organizat decât este el însuși. Statul trebuie să fie mai mic acolo unde dublează funcții și mai puternic acolo unde este indispensabil – securitate, justiție, infrastructură, educație, sănătate și protecția celor vulnerabili”.

În același timp, vor continua reformele în justiție, consolidarea securității statului și pregătirea Republicii Moldova pentru încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.

Programul de guvernare mai include măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarea agriculturii, creșterea investițiilor în educație și sănătate, reformarea sistemului de pensii și extinderea serviciilor sociale, astfel încât beneficiile creșterii economice să se reflecte în mod direct în viața oamenilor.