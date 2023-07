La trei zile după revenirea la Guvern, Andrei Spînu anunță că „nu există nicio probă la acuzațiile” privind conturile pe care nu le-ar fi declarat, conform CNA

Andrei Spînu anunță joi, 20 iulie, după trei zile de când a revenit în funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, că Centru Național Anticorupție (CNA) „a răspuns oficial că învinuirile unor hoți despre așa-zisele sale conturi bancare sunt minciuni”și că „nu există nicio probă”.

Este vorba despre denunțul din luna septembrie 2022 adresat Procuraturii Generale de fostul deputat fugar Ilan Șor, care a fost condamnat la 15 ani de închisoare de Curtea de Apel Chișinău, cu privire la pretinsele acțiuni ilegale ale lui Spînu şi tragerea la răspundere penală pentru îmbogățire ilicită şi fals în declarații.

ZdG a scris în luna martie că CNA examina demersul adresat în legătură cu pretinsele conturi bancare deținute în străinătate de către, pe atunci, fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu.

Miercuri, 29 martie, deputatul fugar a anunțat pe pagina sa de Facebook că termenul de examinare a „denunțului” său a fost prelungit de CNA.

Andrei Spînu a reacționat atunci pe Facebook la declarațiile lui Ilan Șor. Din 2021, a afirmat Spînu, „exponenții fugarilor din instituțiile publice” l-au șantajat, l-au interogat la minister, l-au atacat la „toate instituțiile de drept ale statului” și au deschis dosare referitor la activitatea sa.

„Prieteni, fugarii și hoții din țară, în cârdășie cu organele de drept ale țării continuă să mă atace public. Repet, o fac în cârdășie cu organele de drept. Pentru mine e clar de ce o fac. Încă din primele zile de guvernare (din vara 2021) am vorbit că persoanele care au lucrat împreună cu regimul plahotniuc nu trebuie să participe la reformarea justiției, sau la orice alt tip de reformă în țara asta. Am făcut-o și public, dar am făcut-o în mod special în echipa de guvernare.