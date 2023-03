DOC CNA susține că examinează demersul adresat PG în legătură cu pretinsele conturi bancare deținute în străinătate de Andrei Spînu. Reacția fostului ministru

Centrul Național Anticorupție (CNA) examinează demersul adresat Procuraturii Generale (PG) în legătură cu pretinsele conturi bancare deținute în străinătate de către fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Angela Starinschi, purtătoarea de cuvânt a CNA.

În 2022 deputatul fugar Ilan Șor, condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, a depus un denunț la PG pentru „tragerea la răspundere penală” a fostului viceprim-ministru Andrei Spînu pentru „îmbogățire ilicită și fals în declarații”. Miercuri, 29 martie, deputatul fugar a anunțat pe pagina sa de Facebook că termenul de examinare a „denunțului” său a fost prelungit de CNA.

Fostul viceprim-ministru Andrei Spînu, secretar general al instituției prezidențiale, a reacționat pe Facebook la declarațiile deputatului fugar Ilan Șor. Din 2021, afirmă Spînu, „exponenții fugarilor din instituțiile publice” l-au șantajat, l-au interogat la minister, l-au atacat la „toate instituțiile de drept ale statului” și au deschis dosare referitor la activitatea sa.

„Prieteni, fugarii și hoții din țară, în cârdășie cu organele de drept ale țării continuă să mă atace public. Repet, o fac în cârdășie cu organele de drept. Pentru mine e clar de ce o fac. Încă din primele zile de guvernare (din vara 2021) am vorbit că persoanele care au lucrat împreună cu regimul plahotniuc nu trebuie să participe la reformarea justiției, sau la orice alt tip de reformă în țara asta. Am făcut-o și public, dar am făcut-o în mod special în echipa de guvernare.