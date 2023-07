DOC Averea cu care vin în Guvernul Recean cei trei miniștri

Guvernul Recean are trei miniștri noi. Este vorba despre Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, și Adrian Efros, ministrul Afacerilor Interne. Ziarul de Gardă a analizat declarațiile de avere și interese personale ale noilor miniștri și vă prezintă cele mai relevante informații.

Dan Perciun, noul ministru al Educației și Cercetării, este licențiat în științe politice, psihologie și sociologie, Universitatea din Cambridge, Marea Britanie. Până acum a fost deputat în Parlamentul R. Moldova din partea fracțiunii PAS, funcție pe care a deținut-o din 2019. Din 2021 până în prezent a deținut funcția de președinte al Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Conform unei note informative a PAS, Dan Perciun a participat la crearea mecanismului de acordare a compensațiilor și crearea Fondului de vulnerabilitate energetică, la elaborarea noului Cod al muncii și la reforma sistemului de asistență socială „RESTART”, Programul Familia.

Conform declarației sale de avere și interese personale pentru 2022, Dan Perciun a ridicat anul trecut un salariu net de 173 108 de lei de la Parlamentul R. Moldova, dar și 248 050 de lei sub formă de „indemnizații neimpozabile pentru transport și pentru îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, inclusiv pentru salarizarea unui asistent”. Tot anul trecut, Dan Perciun a primit 3000 de GBP (peste 70 de mii de lei, n.red) de la tatăl lui sub formă de donație.

Ministrul Educației și Cercetării deține 1/2 dintr-un apartament de 78,2 metri pătrați care ar valora 480 000 de lei, precum și 1/2 dintr-un apartament la fel de 78, 2 metri pătrați care ar valora 630 000 de lei.

Adrian Efros, noul ministru al Afacerilor Interne, a activat până acum în funcția de șef al Direcției logistice din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale. Conform președintei Maia Sandu, el are o experiență vastă în domeniul securității și menținerii păcii și s-a manifestat în ultimii doi ani ca „un foarte bun coordonator al Centrului Unic de Gestionare a Crizei (CUGC) după invazia Rusiei în Ucraina și mai ales gestionarea crizei refugiaților”. Adrian Efros a participat în misiuni de menținere a păcii.

Conform celei mai recente declarații de avere și interese personale, Adrian Efros a ridicat în 2022 un salariu de 389 307 de lei de la Marele Stat Major al Armatei Naționale. Familia Efros deține două terenuri agricole, un intravilan, o casă de 100,3 metri pătrați care ar valora 40 594 de lei. În 2021, familia Efros a dobândit un autoturism de model Skoda Fabia care ar valora 5500 de euro.

Adrian Efros a ajuns în atenția publică după ce pe 21 mai 2023 a ținut un discurs la adunarea națională „Moldova Europeană”. El a declarat că „pentru copiii noștri, pentru părinți, pentru casele noastre, să ne unim și să mergem pe o cale a democrației, să ducem Moldova în Uniunea Europeană”.

„Eu sunt de profesie genist militar și alături de colegii mei am participat și am dezamorsat mii de obiecte explozibile în satele și orașele R. Moldova. Am participat alături de colegii mei în misiuni internaționale de menținere a păcii în Kosovo, în Irak. Eu cunosc și știu prețul păcii. Pacea este de neprețuit și este de datoria noastră, a tuturor ca să asigurăm copiilor noștri un mediu de securitate la noi acasă (…)”, a declarat Adrian Efros.