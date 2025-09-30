Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne după gratii. Judecătoria Chișinău a admis demersul procurorilor

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul în care este acuzat de spălare de bani.

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis marți, 30 septembrie, demersul procurorilor privind prelungirea, cu încă 30 de zile, a arestului preventiv în privința fostului deputat, anunță Procuratura Anticorupție (PA) printr-un comunicat.

Detalii despre dosarele lui Andronachi

Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”. Ulterior, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat din arest la domiciliu sub garanție personală. Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în 2014, utilizând acte fictive și informații false, mai multe persoane ar fi determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă. În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.

Fostul deputat PD a pledat nevinovat.

Pe 25 ianuarie 2025, dosarul lui Andronachi a fost trimis în instanța de judecată, fiind acuzat de escrocherie. În prezent, cauza penală se află pe masa magistraților Judecătoriei Chișinău. După mai multe ședințe amânate, următoarea ar urma să aibă loc în noiembrie 2025.

Numele lui Andronachi figurează și într-un dosar penal deschis pentru abuz de putere sau abuz de serviciu. Pe 16 ianuarie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a desfășurat prima ședință în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte, episodul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, fostul director al Agenției Servicii Publice (ASP), Vladislav Zara, și alte două persoane din mediul de afaceri, Alexandru Vîlcu și Carolina Andriuță, sunt învinuiți de abuz de serviciu în interesul unei „organizații criminale”.

În iulie 2025, ZdG scria că fostul deputat democrat figurează și într-o cauză penală pentru comiterea unui accident rutier în timp ce se afla în stare de ebrietate avansată. Incidentul a avut loc pe 21 aprilie 2025, când ex-parlamentarul conducea un cvadriciclu (ATV) pe o stradă din orașul Durlești.

De asemenea, Andronachi este vizat și într-un dosar penal de spălare de bani în proporții deosebit de mari.