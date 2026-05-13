Reacția lui Ion Ceban după acuzațiile Irinei Gutnic. „Indicații care îi parvin din extern”

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că „nu avem de gând să răspundem unei doamne supărate că nu mai are funcție și care a ieșit să verse toată această supărare în public”. Reacția vine după ce Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei demisă de Ceban, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN).

Totodată, Ceban o acuză pe Gutnic că „a executat și continuă să execute rolul și funcția pe anumite indicații care îi parvin din extern”, fără a oferi detalii.

„Nu avem de gând să răspundem unei doamne supărate că nu mai are funcție și care a ieșit să verse toată această supărare în public. Despre demisie am anunțat-o personal. Doamna a executat și continuă să execute rolul și funcția, pe anumite indicații care îi parvin din extern, așa cum a făcut-o și prietenul ei bun de foarte mult timp, Andrei Spînu, în Partidul PAS și în actul de guvernare.

Când municipiul Chișinău are cele mai multe proiecte, cea mai bună situație financiară și cei mai mulți parteneri interni și externi, se dezvoltă, se găsesc dintre cei de pe intern și extern care încearcă să compromită activitatea noastră. Noi continuăm să muncim”, a spus Ceban într-o postare pe Facebook.

Miercuri, 13 mai, Irina Gutnic, fosta viceprimară a capitalei, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei municipiului Chișinău și a Partidului MAN. Gutnic a acuzat că partidul a devenit o anexă a Primăriei Chișinău și că „foarte puțini își permit azi să vorbească deschis, de frică să nu-și piardă funcțiile”.

De asemenea, Gutnic a anunțat că părăsește partidul MAN și depune cerere de demisie din funcția de președintă a Organizației Teritoriale Chișinău. De asemenea, Irina Gutnic a precizat că renunțat la rețelele sale de socializare pentru că „zilnic eram impuși să atacăm guvernarea”.

„Eu astăzi nu cunosc cu exactitate care au fost motivele adevărate ale demiterii mele, pentru că Ion Ceban nu a avut curajul să mă privească în ochi și să-mi spună direct motivele acestei decizii. Am aflat că și mulți alții din presă. Decizia de a ieși public nu a fost una ușoară, dar este una inevitabilă, dată fiind decizia primarului general. Am venit în echipa municipiului Chișinău ca profesioniști, cu încrederea că putem contribui la dezvoltarea orașului. În timp, am văzut cum lucrurile merg într-o direcție pe care nu o mai putem susține. Problemele orașului nu doar că nu se rezolvă, ele se adâncesc.

Vedem decizii care nu pot fi explicate profesional – favoritisme și în unele cazuri, situații care ridică probleme de legalitate. Acest lucru nu este unul întâmplător, este rezultatul modului în care este condusă astăzi Primăria Chișinău. Nu mai este vorba despre greșeli, este vorba despre un sistem care produce probleme și le acoperă. Nu putem accepta situații în care ni se cere direct sau indirect să validăm sau să tolerăm astfel de practici. A rămâne în tăcere înseamnă a fi complice. De aceea, am decis să vin în fața voastră, așa cum este corect.

Nu este o decizie politică, este o decizie de responsabilitate. Știu că vor urma atacuri. Nu mă surprind. Ele fac parte din stilistica primarului general. Dar, înainte de toate, țin să-i mulțumesc primarului general pentru experiența de a activa în cadrul autorității publice locale Chișinău, alături de o echipă dedicată, alături de care, pe parcursul acestor ani am realizat lucruri frumoase și importante pentru cetățenii capitalei. Această ieșire publică nu trebuie să fie percepută ca o simplă plecare. Nu este despre funcții și orgolii. Nu este schimbarea taberei politice. Este un semnal de alarmă din interiorul sistemului. Este despre oameni care nu mai pot tolera și accepta un mod de administrare compromis, abuziv și controlat politic.

Irina Gutnic a făcut declarații legate de partidul MAN și crearea blocului „Alternativa”, acuzând că blocul este „un proiect camuflat”.