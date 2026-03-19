Evghenia Guțul și Svetlana Popan își vor afla decizia în apel pe 28 mai

Curtea de Apel Centru va pronunța pe 28 mai decizia asupra recursului depus de fosta bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, fostă angajată a Partidului Șor, ambele condamnate în primă instanță. Pledoariile s-au încheiat joi, 19 martie, când inculpatele au avut și ultimul cuvânt, pledând nevinovate, scrie TVR.

Conform sursei citate, Evghenia Guțul a respins acuzațiile și a susținut că nu a comis fapte ilegale. Ba mai mult, a spus că în perioada incriminată deținea o funcție fără putere de decizie în partid. Ea a sugerat că sentința primei instanțe ar fi una politică. 

Ex-bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan. Sentința a fost pronunțată pe 5 august 2025 de magistratat judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu.

ZdG a scris că, după două luni, examinarea dosarului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost reluată joi, 12 martie, la Curtea de Apel Centru. Se întâmplă după ce Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibile, pe 5 martie, două sesizări ale acolitei lui Șor.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan sunt în arest în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău din august 2025.

