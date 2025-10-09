Evaziune fiscală de 1,4 milioane de lei: administratorii unei rețele de restaurante și-au recunoscut vinovăția

Trei administratori ai unei rețele cu zeci de restaurante în țară au încercat să evite achitarea impozitelor către stat, au constatat acuzatorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Cei trei și-au recunoscut vinovăția, fiind amendați. Totodată, aceștia au achitat 1,4 milioane de lei care urmau să-i declare ca TVA.

Investigația PCCOCS a scos la iveală că în perioada decembrie 2023 – iunie 2024, cei trei ar fi ascuns venituri de peste 18 milioane de lei, „încercând astfel să evite achitarea impozitelor către stat”.

În iunie 2024, procurorii PCCOCS, ofițerii INI și ai Serviciului Fiscal de Stat au efectuat percheziții în oficiile companiei din Chișinău, ridicând probe care au confirmat tentativa de fraudă.

După demonstrarea faptelor, banii au fost incluși în evidența contabilă, astfel încât TVA (taxa pe valoarea adăugată) de circa 1,4 milioane de lei a fost deja achitați în bugetul de stat pentru perioada anului 2024.

Judecătoria Chișinău i-a condamnat pe cei trei administratori la amenzi de peste 166 de mii de lei, iar compania a fost sancționată cu peste 300 de mii de lei.