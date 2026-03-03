Doi ani și șase luni de închisoare pentru un tânăr din Edineț, prins beat la volan, care a refuzat să fie testat. Acesta nu avea dreptul să conducă după ce a fost condamnat anterior pentru aceeași faptă

Un șofer din nordul țării aflat în stare de ebrietate, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală marți, 3 martie. Acesta nu deținea permis de conducere, fiindu-i retras după ce a fost condamnat pentru a doua oră, cu puțin timp înainte, pentru că a urcat la volan sub influența alcoolului.

Fapta a avut loc în noiembrie 2025, atunci când, „după câteva beri” acesta a ieșit „la o plimbare cu mașina” în drum spre orășelul Cupcini, raionul Edineț, din direcția unui sat din apropiere. Șoferul, cu vârsta de 23 de ani, conducea Mercedesul cu farurile oprite, aproape de ora 22:00.

Potrivit informațiilor din dosarul penal, trimis de procurori spre examinare Judecătoriei Edineț, acesta și-a mai sunat și un prieten din sat, ca să-l însoțească. Așa cum inspectorii de poliție l-au observat pe traseu, aceștia au pornit girofarul și l-au urmărit, pentru ca să-l oprească.

Tânărul a oprit mașina abia la o benzinărie din centrul orășelului Cupcini. Mai mult decât atât, odată ajuns la benzinărie, acesta ar fi coborât imediat din mașină și ar fi încercat să fugă. Totuși, inspectorii de poliție l-au reținut și i-au cerut să prezinte actele permisive, dar și să fie supus testării alcoolscopice cu aparatul „Drager,” după ce „i-au observat vorbirea incoerentă și mersul dezechilibrat”.

„Acesta a refuzat să prezinte documentele, așa cum nici nu avea deja permis auto, după ce a fost a doua oară condamnat, doar cu două luni înainte, pentru conducerea mașinii în stare de ebrietate (cu concentrație de alcool în sânge de 1,00 mg/l). Mai mult decât atât, contrar Codului penal, a refuzat verificarea stării de ebrietate, după care a fost reținut. Apoi, la solicitarea procurorilor din Edineț, acesta a fost plasat în arest preventiv, unde continuă să fie deținut”, notează PG.

Procuratura menționează că testarea alcoolscopică la solicitarea inspectorilor de patrulare este o prevedere legală, la care șoferii sunt obligați să se supună. Potrivit Codului penal, un astfel de refuz al șoferului se pedepsește cu amendă de până la 150 de mii de lei sau cu închisoare de la 1 la 4 ani, în ambele cazuri cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.