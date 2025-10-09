DOC PDMM, partid asociat cu Plahotniuc, limitat pe 12 luni. Decizia Curții de Apel Centru

Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), asociat cu Vladimir Plahotniuc, a fost limitată pe o perioadă de 12 luni. Decizia a fost pronunțată joi, 9 octombrie, de magistrații Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru, care au dat curs solicitării Ministerului de Justiție.

Joi, 9 octombrie, magistrații Valeriu Arhip, Diana Corlăteanu și Nicolae Ghedrovici au admis cererea de chemare în judecată înaintată de Ministerul Justiției împotriva Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova”, intervenienți accesorii Agenția Servicii Publice şi Serviciul de Informații și Securitate privind limitarea activității partidului politic de pe 22 septembrie.

„Se limitează activitatea Partidului Politic Partidul Democrat Modern din Moldova pe un termen de 12 (doisprezece) luni. În cazul limitării partidului politic prin hotărâre judecătorească, Ministerul Justiției solicită Agenției Servicii Publice să noteze în Registrul de stat al persoanelor juridice faptul respectiv. Se încasează de la Partidului Politic Partidul Democrat Modern din Moldova, în beneficiul Statului taxa de stat de 250 (două sute cincizeci) de lei”, au hotărât judecătorii.

Hotărârea judecătorească privind limitarea activității partidului politic este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în termen de 10 zile, prin intermediul Curții de Apel Centru.

Anterior, liderul PDMM, Boris Foca, a depus o cerere la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) prin care a cerut examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii la a o altă instanță de judecată egală în grad, la Curtea de Apel Sud. Magistrații CSJ au respins solicitarea.

Boris Foca a argumentat solicitarea prin faptul că „există suspiciuni rezonabile că judecătorii Curții de Apel Centru, instanță frecvent implicată în cauze cu puternică miză politică, ar putea fi supuși unor presiuni externe, ceea ce ridică îndoieli privind imparțialitatea completului de judecată”.

PDMM limitarea activității by Ziarul de Gardă