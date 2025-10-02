DOC PDMM, partid asociat cu Plahotniuc, a cerut examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii la Curtea de Apel Sud

Boris Foca, liderul Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), asociat cu Vladimir Plahotniuc, a depus o cerere la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) prin care a cerut examinarea cauzei privind limitarea activității formațiunii la a o altă instanță de judecată egală în grad. Magistrații CSJ au respins solicitarea.

Pe 22 septembrie 2025, Ministerul Justiției (MJ) a depus la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova”, privind limitarea activității partidului politic pe un termen de 12 luni.

Ședința de judecată a fost stabilită pentru 30 septembrie 2025, ora 09:30. Însă, pe 29 septembrie, Boris Foca a depus cererea de strămutarea cauzei pentru judecare la Curtea de Apel Sud.

Boris Foca a argumentat solicitarea prin faptul că „există suspiciuni rezonabile că judecătorii Curții de Apel Centru, instanță frecvent implicată în cauze cu puternică miză politică, ar putea fi supuși unor presiuni externe, ceea ce ridică îndoieli privind imparțialitatea completului de judecată”.

Studiind materialele cauzei, Completul de judecată al CSJ a stabilit că cererea privind strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță de judecată egală în grad, este „neîntemeiată” și a respins cererea lui Foca.

„Încheierea nu se supune niciunei căi de atac”, au conchis magistrații CSJ, Stela Procopciuc, Gheorghe Stratulat, Ion Munteanu.

PDMM la CSJ by Ziarul de Gardă