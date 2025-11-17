DOC Fostă deputată, aliată a lui Ilan Șor, NU scapă de sancțiunile UE. Decizia instanței

Maria Albot, fostă deputată din partea ex-partidului „Șor”, a dat în judecată Consiliul Uniunii Europene, solicitând să fie radiată de pe lista sancțiunilor UE, care îi sunt aplicate pentru implicare în acțiuni de destabilizare a R. Moldova. Tribunalul Uniunii Europene i-a respins cererea și a obligat-o, totodată, să achite cheltuielile de judecată.

În februarie 2024, Consiliul European a impus măsuri restrictive împotriva a șase persoane și a unei entități care ar fi „responsabile de acțiuni menite să destabilizeze, să submineze sau să amenințe suveranitatea și independența R. Moldova”, printre care s-a numărat și Maria Albot.

„Maria Albot este o asociată de încredere a lui Ilan Șor, persoană înscrisă pe listă. În prezent, ea are un rol de conducere în cadrul uneia dintre fundațiile acestuia, Fundația „Miron Shor”, și este implicată în cazul „Fraudă bancară” care a afectat stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Anterior, ea a deținut funcții în alte companii sau fundații deținute de Ilan Șor sau asociate cu acesta. Prin urmare, ea este asociată cu Ilan Șor”, se arăta în nota informativă emisă de Consiliu.

Maria Albot a solicitat anularea mai multor decizii și regulamente europene prin care numele ei a fost menținut pe listele persoanelor supuse înghețării fondurilor și restricțiilor de călătorie. Totodată, aceasta a cerut despăgubiri pentru prejudiciul moral și material pe care susține că l-ar fi suferit în urma adoptării acestor acte.

Pe 1 octombrie 2025, Tribunalul Uniunii Europene a respins acțiunea înaintată de fosta deputată și a obligat-o să plătească cheltuielile de judecată.

albot.ue by Ziarul de Gardă

Maria Albot se află și pe lista sancțiunilor impuse de autoritățile din Canada împotriva „colaboratorilor ruși din R. Moldova”.