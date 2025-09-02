DOC Curtea de Apel menține refuzul CEC de a înregistra PDMM, afiliat lui Plahotniuc, în cursa electorală

UPDATE 17:40 Partidul Democrat Modern va contesta la CSJ hotărârea Curții de Apel Centru.

„Fără îndoială, această hotârâre este motivată politic și ilegală. (…) Nu există niciun argument plauzibil pentru a lăsa PDMM în afara procesului electoral. Și decizia CEC, și notificarea Agenției Servicii Publice de a limita drepturile electorale ale PDMM, fără niciun argument de ordin juridic și în lipsa oricăror și decizii definitive, și abuzurile Serviciului de Informații și Securitate sunt luate toate dintr-un singur centru de comandă, dirijat de PAS. Toate aceste instituții și-au depășit în mod flagrant și evident atribuțiile și au călcat în picioare legile și Constituția Republicii Moldova”, se arată în mesajul formațiunii.

Știrea inițială:

Curtea de Apel Centru a respins contestația Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), afiliat lui Vladimir Plahotniuc, menținând decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a nu înregistra formațiunea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totuși, PDMM poate ataca încheierea cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) în termen de 3 zile de la notificare.

În încheierea datată cu 31 august 2025, emisă de Colegiul Civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii de Apel Centru, magistații punctează: „Acțiunea în contencios administrativ înaintată PDMM către CEC, cu privire la obligarea Comisiei să examineze cererea privind înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul R. Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea formațiunii și obligarea Comisiei Electorale Centrale să emită actul administrativ favorabil – hotărâre privind înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat din partea PDMM, se declară inadmisibilă, pe motiv căreclamantul nu poate revendica încălcarea, prin activitatea administrativă, a unui drept în sensul art. 17.”

„Se explică PDMM că declararea cererii ca inadmisibilă în temeiul art. 207 alin. (2) lit. e) Cod administrativ, exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiași reclamant, cu aceiași acțiune. Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 3 zile de la notificare”, a dispus instanța.

PDMMvsCEC by Ziarul de Gardă

Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins vineri, 29 august, cererea Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), afiliat oligarhului Vladimir Plahotniuc, de înregistrare în calitate de candidat la alegerile parlamentare. Decizia a fost susținută de 6 membri ai Comisiei.

În cadrul ședinței CEC, reprezentanții PDMM au făcut referință la încă o scrisoare expediată Comisiei de către Agenția Servicii Publice (ASP). Conform actului consultat de către ZdG, „se denotă indicatori de migrare de la un partid declarat neconstituțional” către PDMM.

Mai exact, CEC a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, revocând punctul 12 din lista partidelor – Partidul Politic Partidul Democrat Modern din Moldova. În plus, a fost respinsă cererea de înregistrare a listei de candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Democrat Modern din Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

ZdG a scris, pe 26 august, că ASP a „retras temporar” Partidul Democrat Modern din Moldova, afiliat oligarhului Vladimir Plahotniuc, din lista formațiunilor politice.

Instituția a informat Comisia Electorală Centrală luni, 25 august, că a recepționat, pe 19 august, de la „autoritatea cu competențe de asigurare a securității R. Moldova, date și informații privind existența unor potențiale acțiuni subversive, derulate prin intermediul Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și coordonate de persoane interpuse supuse unor măsuri restrictive internaționale”.

Potrivit documentului de la ASP publicat de CEC, datele și informațiile recepționate de Agenție ar releva desfășurarea activității partidului prin modalități contrare cadrului legal, „fapt ce reclamă întreprinderea măsurilor ce se impun, în particular prin re-examinarea datelor și informațiilor din registrul membrilor partidului în cauză”.