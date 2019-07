Doar 9 din 13 candidați, admiși în concurs. Cine sunt pretendenții la funcția de director al CNA

Doar 9 din cei 13 pretendenți la șefia Centrului Național Anticorupție (CNA) vor merge mai departe în concursul organizat de Parlament. Unul dintre candidați și-a retras dosarul, iar alți trei au fost excluși din concurs, pentru că nu au întrunit condițiile necesare.

Comisia juridică, numiri și imunități a decis admiterea următorilor candidați:

Potrivit surselor ZdG, au fost excluși din concurs Mihail Gofman, fostul șef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, avocatul Ilie Rotaru și Ruslan Vrabii. Totodată, procurorul Oleg Crîșmaru s-a retras din concurs.

Următoarea etapă din concurs va avea loc la 29 iulie.

Fotoliul de șef al CNA a rămas vacant, după ce Bogdan Zumbreanu a fost demis în cadrul ședinței Parlamentului din 8 iunie, pe motivul necorespunderii cu cerințele legale de numire în funcție.