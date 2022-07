Cursa pentru CSM (V). Mai mulți judecători care au pronunțat decizii controversate, unul respins, apoi promovat de Dodon, iar altul cu milioane în conturi bancare

28 de candidați din rândul judecătorilor s-au înscris în concursul pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Unii au ajuns în atenția opiniei publice după ce au luat mai multe decizii dubioase în dosare de rezonanță sau au prejudiciat bugetul cu zeci de mii de euro, în urma cauzelor pierdute la CtEDO. Alții au acumulat averi de milioane sau au fost sancționați disciplinar.

Ziarul de Gardă a analizat activitatea, averea și integritatea fiecărui candidat și vă prezintă cele mai importante informații despre judecătorii înscriși în concurs, care, într-o primă etapă, urmează să treacă prin procedura de evaluare a integrității, în contextul Legii pre-vetting.

Sergiu Osoianu exercită, din aprilie 2021, funcția de președinte interimar al Judecătoriei Strășeni, după patru ani în care a deținut șefia instanței. Acesta și-a început cariera în domeniu în 2008.

În ianuarie 2017, președintele de atunci Igor Dodon anunța că numele a zece judecători, printre care și Osoianu, au fost respinși pentru numire în funcții de conducere ale instanțelor judecătorești. Cinci luni mai târziu însă, Dodon l-a promovat pe acesta la șefia instanței, după ce a depus repetat cerere de numire în funcție.

Osoianu este judecătorul care a pronunțat sentința prin care Dumitru Prepeliţă, şoferul camionului care s-a ciocnit cu limuzina preşedintelui Igor Dodon în septembrie 2018, a fost recunoscut vinovat de producerea accidentului, fiind amendat cu 20 de mii de lei şi obligat să achite cheltuieli de judecată de 5 240 lei.

În 2015, în privința judecătorului a fost înregistrată o sesizare privind acțiunile lui, reclamantul acuzând că, în timpul desfășurării unui proces de judecată, Osoianu a avut un „comportament obraznic, culegând un număr de telefon și având o convorbire telefonică”. Sesizare a fost respinsă de Inspecția Judiciară. Aceeași soartă a avut și o sesizare în privința judecătorului depusă în 2018.

În noiembrie 2020, CSM a decis să-i acorde post-factum lui Osoianu premiu salarial cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua juristului”, propunerea de premiere fiind înaintată de secretariatul judecătoriei.

În 2015, Primăria municipiului Chișinău i-a plătit magistratului peste un milion de lei în urma unui proces de judecată, după ce municipalitatea a refuzat să acorde spațiu locativ pentru familia sa.

Conform declarației de avere și interese personale pentru 2021, familia Osoianu deține din 2009 o casă de locuit de 114 metri pătrați, a cărei valoare indicată este de 400 de mii de lei. Osoianu declară și un apartamentul de 75,6 metri pătrați procurat în 2014 la preț preferențial, după ce a solicitat CSM să fie inclus în lista de magistrați care au nevoie de locuință în municipiul Chișinău. Valoarea declarată a apartamentului este de 520 de mii de lei.

În 2019, judecătorul a obținut un teren de 0.07 ha în Strășeni, pe care și-a construit o casă de locuit de 160 metri pătrați. Osoianu declara că locuința ar costa 800 de mii de lei, iar valaorea de piață este de 1,2 milioane de lei. El motivează diferența prin „cheltuielile efectiv suportate pentru efectuarea construcției la 50% finisare” și „creșterii esențiale a prețurilor la materialele de construcți e în a 2-a jumătate a anului 2021”.

Judecătorul mai declară un garaj, obținut în 2016, și alte două averi imobiliare, din 2018, în valoare totală de 674 de mii de lei. Familia Osoianu deține un teren agricol și două terenuri intravilane, în valoare totală indicată de 318 mii de lei. El conduce un automobil Hyundai Santa Fe, fabricat în 2018 și procurat în 2020 cu 570 de mii de lei. Anul trecut, magistratul a raportat venituri din salariu de 385 de mii de lei și o donație de 7 mii de euro de la Constantin Osoianu.

Anatolie Țurcan a fost numit în 2016 în funcția de judecător al CSJ, până la atingerea vârstei de 65 de ani. Anterior, a exercitat funcția de membru al CSM pentru o perioadă de 8 ani, timp de două mandate consecutive.

La CSJ, Anatolie Țurcan a făcut parte din Completul de judecată care, în 2018, a menținut decizia CA Chișinău prin care controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul fraudei bancare. Lucrurile în dosarul Platon au luat o altă turnură după ce Vladimir Plahotniuc a părăsit R. Moldova, dar și după ce la șefia PG a ajuns Alexandr Stoianoglo, care a cerut revizuirea dosarului. În rezultat, Platon a fost achitat.

Țurcan a făcut parte și din completul de judecată care a dispus strămutarea judecării cauzei penale de la CA Cahul la CA Chișinău în privința lui Ilan Șor, condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani.

Judecătorul a mai făcut parte din completul de magistrați care, în decembrie 2019, a admis recursurile depuse de Iurie Chirinciuc, fostul ministru al Transporturilor, condamnat pentru trafic de influență și abuz de serviciu, și a casat total decizia CA Chișinău, prin care Chirinciuc fusese condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Atunci CSJ a menținut însă decizia instanței de fond, care i-a aplicat fostului ministru o pedeapsă mai blândă – de un an și patru luni de închisoare cu suspendare.

La ședința Adunării Generale a Judecătorilor, convocată prin Hotărârea CA Chișinău din 20 septembrie 2019, contestată de CSM și Guvern, prin care se cerea demiterea membrilor CSM. Țurcan a fost ales în calitate de președinte al Comisiei speciale pentru desfășurarea alegerilor. Evenimentul a fost însă anulat din lipsă de cvorum. Iar în perioada mandatului său la CSM, Țurcan a participat la câteva subiecte care au servit ca temei pentru revocarea actualei componențe a CSM, și anume, darea acordului la pornirea urmăririi penale în privința a 15 judecători în baza sesizării făcute de procurorul general, precum și la darea acordului la pornirea urmăririi penale în privința ex-judecătoarei CA Chișinău, Domnica Manole.

În martie 2022, membrii CSM au examinat în ședință închisă acțiunile judecătorului Țurcan și au decis transmiterea unei scrisori informative în privința magistratului către Inspecția Judiciară pentru a examina circumstanțele expuse. Țurcan a contestat hotărârea, dar cerere a fost declarată inadmisibilă. Ulterior, CSM a renunțat la acțiune.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului”, șapte hotărâri ale completului de judecată, în componenţa căruia a participat judecătorul Anatolie Țurcan, au fost obiect de examinare la CtEDO.

În cazurile „Leva contra Moldovei” (2009), „Sara contra Moldovei” (2015) și „Savca contra Moldovei” (2016) judecătorii au încălcat dreptul la libertate și siguranță, prin prelungirea arestului peste termenul legal de 12 luni, menținerea încheierilor cu privire la aplicarea măsurii preventive fără o motivare convingătoare și menținerea arestării preventive a reclamantului în lipsa unui act de învinuire. În cauza „Mitrofan contra Moldovei” (2013), Curtea a constatat violarea art. 3, art. 6 și art. 13 din Convenție. Completul de judecători de la CA Chișinău, din care făcea parte și Țurcan, a eșuat să ia în considerație argumentele aduse de reclamant și l-au condamnat în baza unor prevederi din Codul penal, inaplicabile speței, hotărând incorect să-l plaseze în detenție. Dreptul la un proces echitabil (art. 6 § 1 din Convenție) a fost încălcat în cauzele „Dan contra Moldovei” (2011) și „Dmitrieva contra Moldovei” (2019), ca urmare a eșecului instanțelor de apel de a reaudia martorii înainte să dispună casarea sentințelor de achitare pronunțate de către instanțele de fond, iar în cauza „Ghirea contra Moldovei” (2012) – prin admiterea unui apel tardiv al acuzării.

Anatolie Țurcan despre dosarele pierdute la CtEDO: „Spre exemplu, cauza Dan c. Moldovei. Iată atunci așa era practica judecătorească de înfăptuire a justiției, că în instanța de apel nu era în practică să fie interogați repetat martorii și cercetate din nou probele, adică instanța de apel era în drept să decidă în baza probelor cercetate de prima instanță, așa era practica pe toată republica. Acesta este unul dintre primele cazuri de constatare a neajunsurilor procesului de judecată la CtEDO. Ține de respectarea procedurii. CtEDO a spus că atunci când „condamnați după achitare înseamnă că trebuie să cercetați toate probele, din nou”. În cauza Mitrofan c. Moldovei e practic aceeași situație ca și la Dan. Adică nimic deosebit. S-a constat că trebuiau, din nou, cercetate probele pe viu. Nimic ieșit din comun. Înțelegeți, cu lucruri de acest gen se confruntă nu doar R. Moldova, dar și țări dezvoltate ca Italia, Franța se confruntă cu constatări de violare a drepturilor omului. Asta nu e o noutate pentru lume, pentru Europa civilizată, desigur. În cele trei cauze în care Curtea a constat că a fost prelungit termenul mai mult de 12 luni, sunt inclus în listă întâmplător, deoarece, eu, de exemplu, la Savca, am participat numai o singură dată, când el a fost arestat inițial și am menținut primul arest de 30 de zile. Ulterior, au fost prelungite aresturile de alți judecători și menținute deciziile de aplicare, de prelungire a măsurii preventive arestul, de alți judecători. Eu absolut întâmplător sunt indicat indicat pe aceste trei cazuri”.