Cursa pentru CSM (II). Magistrată filată, judecători cu dosare pierdute la CtEDO și zeci de mii de euro de la nuntă 

28 de candidați din rândul judecătorilor s-au înscris în concursul pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Unii au ajuns în atenția opiniei publice după ce au luat mai multe decizii dubioase în dosare de rezonanță sau au prejudiciat bugetul cu zeci de mii de euro, în urma cauzelor pierdute la CtEDO. Alții au acumulat averi de milioane sau au fost sancționați disciplinar.

Ziarul de Gardă a analizat activitatea, averea și integritatea fiecărui candidat și vă prezintă cele mai importante informații despre judecătorii înscriși în concurs, care, într-o primă etapă, urmează să treacă prin procedura de evaluare a integrității, în contextul Legii pre-vetting.

Cursa pentru CSM (I). „Veteran al sistemului judiciar”, cu 11 dosare pierdute la CtEDO, un judecător sancționat cu „eliberarea din funcție” și un critic al sistemului



Natalia Clevadî activează în sistemul judecătoresc începând cu anul 2011. Și-a început cariera la Judecătoria Bălți, iar în ianuarie 2015 a fost transferată la Judecătoria sect. Rîșcani, mun. Chișinău, la demersul președintelui de atunci al instanței, Oleg Melniciuc. În prezent, activează la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Patru luni de la transfer, Clevadî a primit dreptul de a procura un apartament într-un bloc destinat angajaților instanței, la un preț preferențial. Atunci Melniciuc argumenta că magistrata „activează în funcția de judecător mai mult de 4 ani și nu este asigurată cu spațiul locativ în Chișinău”. După ce a procurat apartamentul la un preț preferențial, Clevadî a vândut bunul la preț de piață. În 2017, ZdG a constatat că aceasta este fiica fostei judecătoare de la CSJ, Valentina Clevadî. Mama judecătoarei a făcut parte din completul de judecători ai CSJ care a pus punct în dosarul magistratului Stanislav Sorbalo, menținând decizia CSM din 2010 prin care acesta a fost demis. 10 ani mai târziu însă, judecătorul și-a găsit dreptatea la CtEDO.

O hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Clevadî a fost obiect de examinare la CtEDO. Aceasta a făcut parte dintr-un complet din trei judecători care a examinat în primă instanță dosarul „grupul Petrenco”, în care în septembrie 2019 CtEDO a constatat violarea mai multor articole din Convenție și a condamnat R. Moldova să achite despăgubiri de 68.000 de euro reclamanților, membrii grupului. După condamnarea la CtEDO, numele Nataliei Clevadî a apărut într-un demers al „grupului Petrenco”, în care se cerea „lustrația” celor care se fac responsabili de fabricarea dosarului, acuzați fiind că au urmat ordinele lui Vladimir Plahotniuc.

În decembrie 2021, în adresa CSM a fost depusă o sesizare privind atragerea la răspundere disciplinară a magistratei. Sesizarea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

În declarația de avere și interese pentru anul 2021, Natalia Clevadî a declarat apartamentul cumpărat în 2018 la preț preferențial și un alt apartament cu o suprafață de 44 de metri pătrați, cu drept de abitație. Clevadî deține cote de participare în valoare de 6 lei în cadrul SA Agro Petrol și SA Tirex Petrol, ajunsă, la finele anului 2019, în gestiunea „Estcon Construct” SRL din Ialoveni, contra circa 10 milioane de euro, și conectată la Artiom Pînzari, feciorul fostului ministru al Apărării, Alexandru Pînzari. Anul trecut, magistrata a avut venituri din salariu de circa 250 de mii de lei. Alte 43 de mii de lei le-a obținut din darea în locațiune a unui apartament.

Marina Rusu este judecătoare la Judecătoria Cahul din februarie 2012. În 2019, 2020 și 2021 a solicitat CSM să fie transferată la o instanță din Chișinău, unde locuiește împreună cu soțul și cei șase copii, însă în toate cazurile solicitările au fost refuzate. În 2019, judecătoarea a contestat în instanță hotărârea CSM prin care i-a fost respinsă cererea de transfer. CA Chișinău a respins cererea de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată. Dosarul a ajuns la CSJ, care a declarat inadmisibilă contestația judecătoarei.

Magistrata a contestat și decizia CSM din 2021 prin care i s-a refuzat solicitarea de a fi transferată.

În 2020, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a constat că CSM a discriminat magistrata pe criteriul de gen și maternitate în realizarea dreptului de muncă în momentul audierii judecătorilor participanți la concursul pentru transfer într-o altă instanță de același nivel.

În octombrie 2020, judecătoarea a fost pedepsită disciplinar cu „avertisment”. Procedura fusese inițiată în urma unor plângeri depuse de mai mulți deținuți din Penitenciarul nr. 1, Taraclia, prin care aceştia s-au plâns pe faptul că judecătoarea ar tergiversa examinarea cererilor înaintate de ei. Inițial procedura a fost încetată, prin hotărârea CD, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Însă, Pavel Midrigan, membru al CD, și-a exprimat dezacordul, astfel hotărârea a fost contestată, iar magistrata s-a ales cu sancțiune. Printr-o hotărâre adoptată în noiembrie 2021, CA Chișinău a anulat decizia CSM privind sancționarea judecătoarei, însă CSM a depus contestație la CSJ.

Marina Rusu: „În vara anului 2020 am depus o declarație despre discriminarea mea. A urmat decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității prin care s-a constatat că eu am fost discriminată. Atunci eu am solicitat retragerea mandatelor membrilor CSM care au admis discriminarea, iar Inspecția Judiciară a contestat hotărârea Colegiului Disciplinar la 6-7 luni de la emitere, CSM a examinat și a anulat hotărârea CD și m-a sancționat. După mine, asta s-a întâmplat ca un act de răzbunare”.