Culmea integrității: De patru luni, Consiliul ANI nu poate alege șefii instituției care, de un an, este nefuncțională

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate a anunțat prelungirea cu alte 10 zile a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al instituției, după ce a constatat că trei din cele patru dosare depuse de candidați erau incomplete. Singurul dosar acceptat în concurs a fost cel al vicepreședintelui în exercițiu al Autorității Naționale de Integritate, Victor Strătilă. Așa cum legea însă stabilește că la concurs trebuie să participe cel puțin doi candidați, s-a decis prelungirea perioadei de depunere a dosarelor.

Pentru ocuparea fotoliilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai ANI şi-au depus candidaturile Anatolie Donciu, ex-preşedintele CNI şi preşedintele în exerciţiu al ANI, Victor Strătilă, fostul vicepreşedinte al CNI, actualul vicepreședinte în exercițiu al ANI, Lilian Chişcă, şeful Direcţiei control venituri şi proprietăţi al aceleiaşi instituţii, dar şi Teodor Cârnaţ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desemnat din rândul profesorilor de drept. Cei patru au depus dosarele de participare la concursul pentru funcția de președinte, iar doi dintre ei, Lilian Chișcă și Anatolie Donciu, au depus dosarele și pentru suplinirea funcției de vicepreședinte a acestei instituții.

Trei din cele patru dosare depuse, declate incomplete

În ședința din 31 iulie 2017, Consiliul de Integritate (CI) al ANI a comunicat despre faptul că, Serviciul de Informații și Securitate (SIS), după mai multe solicitări, a răspuns demersului Consiliului, comunicând că cei patru candidați la concursul de suplinire a funcțiilor de conducere a ANI nu au fost colaboratori operativi sau agenți sub acoperire ai serviciilor de informații, inclusiv informatori ai acestor servicii până în 1991.

La etapa de examinare a dosarelor s-a constatat că trei din cele patru dosare erau incomplete. Candidații nu au confirmat prin semnătură informațiile completate conform modelului declarației cu privire la avere și interese personale. Dosarul complet a fost depus doar de către Victor Stătilă, care în acest moment îndeplinește funcția de vicepreședinte în exercițiu al Autorității și candidează pentru funcția de președinte al ANI. Astfel, în conformitate cu regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai ANI, Consiliul a constatat că numărul candidaților admiși la concurs este mai mic de două persoane atât pentru funcția de președinte, cât și pentru cea de vicepreședinte. Astfel, membrii CI au votat pentru prelungirea perioadei de depunere a dosarelor cu 10 zile după publicarea anunțului în Monitorul Oficial. Totodată, marți, 1 august, Consiliul a prezentat la Monitorul Oficial anunțul pentru prelungirea concursului.

Membru al Consiliului ANI: „Nimeni nu tărăgănează”

„Vă spun sincer, nu prea am înțeles ce s-a întâmplat. Ce s-a spus acolo, că nu am semnat o anexă la declarația de avere și interese, noi, când am depus, ni s-a zis că nu trebuie de semnat. Acum ni s-a spus că va fi anunțat concursul, dar cele 10 zile vor trece din momentul când va fi publicat în Monitorul Oficial. După aceste 10 zile vom afla cine sunt alți concurenți, dar vom rămâne și noi în cursă, depunând din nou dosarele, sau mai bine zis, după ce îmi voi pune semnătura pe acea anexă. Acum, trebuie să obținem un alt cazier, pentru că cel depus anterior la dosar nu mai este valabil”, zice Teodor Cârnaț, unul din pretendenții la șefia ANI. „Eu personal nu cred că se tărăgănează intenționat acest proces. Sunt concurent și nu aș vrea să vin cu acuzații. Indiferent de câte ori se va amâna concursul, eu voi participa până la capăt”, precizează acesta.

„Ei n-au semnat declarațiile de avere și interese, așa cum era stipulat în regulament. Iar noi nu putem face nimic, pentru că așa scrie în regulament. În cazul ăsta, nimeni nu tărăgănează. Poate regulamentul nu e perfect, dar noi ne conducem după el” explică Viorel Rusu, membru în CI al ANI.

Concursul pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al ANI a fost anunţat în aprilie 2017. La scurt timp, cei şapte membri ai CI au decis prelungirea termenului de aplicare, până la 15 mai, invocând că, atunci când s-au depus dosarele, au fost mai multe zile de sărbătoare, dar şi zile în care condiţiile meteo au creat dificultăţi în activitatea instituţiilor. Oricum, după acest termen nou, alţi pretendenţi la şefia ANI nu s-au înregistrat. Ulterior, a intervenit și refuzul SIS, în care se stipula că „legea privind SIS şi Legea privind secretul de stat nu permit desecretizarea informaţiilor solicitate.