Energocom estimează prețul de achiziție al gazelor naturale pentru octombrie la 76,3 euro/MWh. Cu cât este mai scump față de gazele livrate în august?

Energocom estimează că prețul de achiziție al gazelor naturale pentru luna octombrie va fi de aproximativ 76,346 euro/MWh, potrivit unui comunicat al întreprinderii. Calculul se bazează pe cotațiile TTF Front Month din luna septembrie și pe marja furnizorilor externi.

La 30 septembrie, cotația de referință publicată de Argus a fost de 75,516 euro/MWh, iar la aceasta se adaugă o marjă de aproximativ 0,83 euro/MWh. Astfel, prețul estimativ pentru volumele ferme contractate pentru octombrie ajunge la 76,346 euro/MWh, scrie Energocom.

Anterior, Energocom a anunțat că în august a livrat gaze la un preț de achiziție de 57,80 euro/MWh, inclusiv costurile logistice până la punctul virtual de tranzacționare din Republica Moldova. Astfel, valoarea anunțată pentru octombrie este cu aproximativ 18,5 euro/MWh mai mare.

Energocom precizează că prețul estimativ de 76,346 euro/MWh este cu 0,824 euro/MWh mai mic decât prețul gazului la sursă utilizat de ANRE la aprobarea tarifelor reglementate pentru trimestrul IV al anului 2026.

Sursa citată scrie că utilizează contracte de tip forward, prin care volumele sunt contractate în avans, iar prețul final se determină ulterior conform formulelor contractuale și evoluției indicilor de piață.

ANRE a aprobat luni, 28 septembrie, un tarif de 26,14 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA (sau 24,20 lei fără TVA), față de cel cerut de Energocom de 26,25 lei/m³.

Guvernul spune că va căuta „activ orice opțiune suplimentară serioasă” de alimentare cu gaz a R. Moldova

„Nu vom sta pasiv, uitându-ne la graficele de la bursă”, este reacția Guvernului la discuțiile din spațiul public pe subiectul aprovizionării cu gaz a R. Moldova din surse alternative.

„Vom căuta activ orice opțiune suplimentară serioasă care poate aduce Moldovei gaze mai ieftine și condiții mai bune – inclusiv contracte pe termen mai lung și surse alternative de aprovizionare. Fie că vorbim de gaz american, azer, qatarez sau turkmen, vom analiza fiecare variantă care este legală, sigură și avantajoasă economic pentru Republica Moldova. Vom vorbi cu guverne, producători, traderi și oameni care cunosc această piață și pot deschide uși, Avem doar un criteriu: prețul final pentru Moldova, siguranța livrării și independența noastră energetică”, a scris purtătorul de cuvând al Guvernului, Dumitru Ciorici.

Potrivit sursei citate, Executivul va prezenta public cifrele, condițiile și rezultatele „cu maximă transparență”, când „aceste discuții se vor transforma în oferte concrete”.