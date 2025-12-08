Comisia de evaluare a procurorilor anunță audierea procurorului general interimar și a mai multor procurori anticorupție

Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, care a câștigat în luna august concursul pentru mandatul deplin, urmează să fie audiat miercuri, 10 decembrie, de Comisia de evaluare a procurorilor. Acesta este evaluat în calitatea sa anterioară de procuror delegat la Procuratura Anticorupție, în perioada 1 ianuarie 2017-22 august 2023, pentru un termen mai mare de un an.

Comisia a anunțat orarul audierilor pentru luna decembrie.

Primele două audieri vor fi desfășurate de Completul A, în data de 10 decembrie:

ora 10:00 – Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție și

ora 14:00 – Alexandru Machidon, procuror general interimar.

Alte două audieri sunt programate pentru data de 15 decembrie, după cum urmează:

ora 12:00 – Gheorghe Borș, procuror în Procuratura Generală (Completul F) și

ora 12:30 – Gheorghe Iapără, procuror în Procuratura Anticorupție (Completul B).

Toate audierile se vor desfășura în incinta Institutului Național al Justiției. Acestea vor avea loc în ședințe publice și vor fi înregistrate audio și video.

Subiecții evaluării au dreptul să ia cunoștință de materialele dosarului de evaluare până la audiere. În plus, aceștia pot prezenta în formă scrisă date și informații suplimentare, precum și pot oferi explicații cu privire la eventualele dubii comunicate de Comisie. Pe parcursul procedurii de evaluare, subiecții au dreptul să fie asistați de un avocat sau de avocat stagiar.

Vasile Plevan a candidat anterior la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și nu a promovat evaluare. La fel, Gheorghe Borș a candidat la aceeași funcție, nepromovând evaluarea, dar nu a contestat decizia Comisiei Pre-Vetting.

ZdG a scris anterior că candidatura lui Alexandru Machidon va fi propusă de către Consiliul Superior al Procuraturii președintei Maia Sandu pentru numirea în funcția de procuror general.

Machidon, care asigură interimatul funcției din luna mai, a acumulat marți, 19 august, cel mai mare punctaj în cadrul concursului în care l-a avut concurent pe Victor Furtuna, șeful interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Pentru a fi numit în funcție, procurorul trebuie să promoveze evaluarea integrității. ZdG a analizat cariera acestuia și averea acumulată în această perioadă și a prezentat cele mai importante constatări.