Cinci judecători au plecat din sistem. Printre ei se află și Anatolie Minciună, președintele interimar al Curții de Apel Chișinău

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat demisia a cinci judecători, printre care și demisia lui Anatolie Minciună, președintele interimar a Curții de Apel Chișinău, în cadrul ședinței de joi, 16 martie.

Membrii CSM au acceptat cererile de demisie a președintelui interimar a Curții de Apel Chișinău, Anatolie Minciună, a judecătorului Serghei Gubenco de la Curtea de Apel Comrat, a judecătorului Buhnici Virgiliu, de la Curtea de Apel Chișinău, a judecătorului Constantin Crețu de la Judecătoria Hîncești și a judecătorului Victor Potlog de la Judecătoria Cimișlia.

Anatolie Minciună

Magistratul Anatolie Minciună a fost desemnat președinte interimar al Curții de Apel (CA) Chișinău în luna martie 2022, de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Anterior, Anatolie Minciună a mai deținut interimatul funcției de președinte al Curții de Apel Chișinău.

Anatolie Minciună este judecător încă din 1991. În 2008 a fost promovat la Curtea de Apel Chişinău. A obţinut funcţia datorită membrilor CSM, pentru că a fost respins de președintele Voronin, care i-a adus mai multe acuzaţii grave. Potrivit documentelor, în urma investigaţiilor s-a stabilit că cheltuielile şi proprietăţile sale nu corespund veniturilor declarate. În acelaşi document, preşedintele de atunci scria că Anatolie Minciună a achitat autoritatea criminală David Mereşinschi, alias „Debil”, şi membrii grupului acestuia, inculpaţi pentru comiterea unor acte de şantaj. La începutul anului 2008, la o solicitare repetată venită din partea CSM, Voronin nu s-a mai opus, iar Anatolie Minciună a ajuns la Curtea de Apel Chişinău.

În 2015, numele judecătorului Anatolie Minciuna a figurat într-un dosar de corupție.

Averea judecătorului Minciună

În declarația de avere și interese depusă în 2020, Anatolie Minciună a declarat că a ridicat un salariu de 337 609 lei de la Curte de Apel Chișinău și 600 de lei de la Institutul Național al Justiției.

Tot aici, Minciună menționează că deţine mai multe terenuri, extravilane și agricole, o vilă în Truşeni, mun. Chişinău, şi un apartament de 71 m.p., dobândit în 2014, în blocul construit special pentru judecători, la un preţ de 360 de euro pentru un metru pătrat şi două automobile, un GAZ din 1981 şi o Skoda Fabia fabricată în 2008.

Numele magistratului Serghei Gubenco a fost vizat în dosarul „Laundromat”

Serghei Gubenco

Conform Hotărârii nr. 623/26 din 29 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a dat acordul la pornirea urmăririi penale în privința judecătorului Gubenco Serghei, de la Curtea de Apel Comrat.

Potrivit Hotărârii nr. 608/25 din 20 septembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a eliberat acordul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală – de reținere, de aducere silită, de arestare și de percheziție în privința judecătorului Gubenco Serghei, de la Curtea de Apel Comrat, și a decis suspendarea acestuia din funcția de judecător.

Serghei Gubenco a revenit în funcție după ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii au acceptat cererile a cinci judecători din dosarul „Laundromat” de repunere în funcțiile pe care le-au deținut până în septembrie 2016, cu achitarea salariilor pentru perioada în care au fost suspendați.

Cum și de ce a fost posibilă revinirea în sistem

Serghei Gubenco alături de alți patru judecători au cerut reîncadrarea în funcții după ce, în septembrie 2022, procurorii anticorupție au emis ordonanțe prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a 13 foști și actuali judecători vizați în dosarul „Laundromat”, pentru învinuirea de complicitate la spălarea de bani, pe motiv că fapta nu a întrunit elementele infracțiunii. În una dintre aceste ordonanțe, acuzatoarea de stat Mirandolina Sușițcaia și-a motivat decizia de a-l scoate pe unul dintre judecători de sub urmărire penală prin faptul că încheierea emisă anterior de judecător „a devenit irevocabilă prin neatacare, respectiv, până în prezent nu există o confirmare juridică a faptului că ordonanța judecătorească este contrară legii”, remarca procurora. Argumente similare se regăsesc și în celelalte ordonanțe remise de alți procurori, prin care judecătorii erau scoși de sub urmărire penală.

Serghei Gubenco și cei patru judecători, împreună cu ceilalți foști magistrați, plecați între timp din sistem, sunt judecați și într-un alt dosar penal, deschis tot în septembrie 2016 și care se află de mai bine de trei ani, fără sentințe, pe rolul Judecătoriei Chișinău. În acel dosar ei sunt învinuiți de pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii, tot în dosarul „Laundromat”.

