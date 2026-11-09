Angajată a unei companii de construcții, condamnată pentru trafic de influență. Ar fi mituit un inspector pentru a evita un dosar penal în urma unui accident de muncă

Ana Pînzaru, angajată în calitate de manager de resurse umane, a fost condamnată la o amendă de 100 de mii de lei pentru trafic de influență, după ce a recunoscut că a cerut și a primit bani de la administratorul companiei de construcții „Foremcons” pentru a influența modul de examinare a unui accident de muncă.

Sentința a fost pronunțată la 23 septembrie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Potrivit sentinței, accidentul de muncă s-a produs la 28 iulie 2025, pe un șantier din satul Varnița, raionul Anenii Noi, unde un angajat al companiei „Foremcons” a suferit mai multe traumatisme, inclusiv la nivelul vederii.

În timpul cercetării accidentului, inspectorul din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, Dorin Proțic, ar fi comunicat că urma să fie pornit un dosar penal în privința companiei pentru nerespectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă.

Conform declarațiilor făcute de Pînzaru în instanță, administratorul companiei i-ar fi cerut să discute cu inspectorul pentru a afla dacă pornirea dosarului penal putea fi evitată.

„În acest context, a discutat cu inspectorul, care i-a comunicat că există o asemenea posibilitate și i-a indicat suma de bani care urma să fie achitată în acest scop”, potrivit relatării declarațiilor inculpatei.

Pînzaru a declarat că administratorul companiei a acceptat să achite suma și i-a transmis banii pentru a fi dați inspectorului. Potrivit acesteia, suma convenită pentru inspectorul Dorin Proțic era de 3000 de euro, însă ea i-ar fi comunicat administratorului că suma totală urma să fie de 3500 de euro, diferența de 500 de euro urmând să-i rămână ei.

„Ulterior, suma de 3000 de euro a fost transmisă domnului Dorin Proțic. După transmiterea banilor, domnul Dorin Proțic i-a transmis dosarul privind cercetarea accidentului de muncă”, potrivit sentinței de condamnare.

Inculpata a mai declarat că cei 500 de euro nu au fost ridicați de organul de urmărire penală și au rămas în posesia sa. Instanța a dispus confiscarea acestei sume de bani.

Judecătoria Chișinău a constatat că probele administrate confirmă vinovăția inculpatei pentru infracțiunea de trafic de influență, prevăzută de articolul 326 alineatul (1) din Codul Penal.

La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de recunoașterea vinovăției, „căința sinceră și regretul pentru faptele comise”, precum și de „lipsa circumstanțelor agravante”.

Instanța a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției și a condamnat-o pe Ana Pînzaru la o amendă de 2000 de unități convenționale, echivalentul a 100 de mii de lei.

Potrivit sentinței, Dumitru Axentii, administratorul SRL „Foremcons”, i-ar fi solicitat Anei Pînzaru să discute cu inspectorul de muncă pentru a afla dacă poate fi evitată pornirea unui dosar penal în urma accidentului de muncă. Ulterior, la 19 ianuarie 2026, Axentii i-ar fi transmis acesteia 3500 de euro, dintre care 3000 de euro ar fi fost dați unui angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii, iar 500 de euro ar fi rămas la Pînzaru.

Pe numele administratorului firmei a fost transmis în instanța de judecată un dosar privind traficul de influență, următoarea ședință fiind programată pentru 7 decembrie 2026.

Reprezentantul firmei „Foremcons” SRL, cu care a discutat ZdG, a declarat că i-a transmis administratorului companiei solicitarea de a oferi o reacție. De asemenea, ZdG a transmis întrebările în scris, însă nu a obținut un răspuns până la momentul publicării articolului.