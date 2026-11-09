Atacatorul din Cracovia a murit în spital, a anunțat poliția poloneză

Tânărul care a ucis șase persoane în centrul Cracoviei sâmbătă, 7 noiembrie, în cadrul atacului armat fără precedent din Polonia, a murit în spital, a anunțat poliția luni dimineață, 9 noiembrie, potrivit Reuters.

Atacatorul a fost împușcat de ofițeri de poliție și arestat la câteva minute după ce a deschis focul asupra oamenilor în piața istorică principală a Cracoviei din mașina sa.

Guvernul a declarat că agresorul, un tânăr de 24 de ani din Ostrowiec Swietokrzyski, un oraș cu puțin sub 60 de mii de locuitori din sud-estul Poloniei, ar fi putut fi inspirat de ideologia de extremă dreaptă, fără a oferi detalii suplimentare.

„Pe hainele făptașului existau multe embleme diferite care au fost parțial examinate și interpretate”, a declarat luni Karolina Galecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne, la radioul TOK FM.

„Aceste pete au fost asociate cu diverse motive care sunt analizate în prezent de specialiști”, a adăugat ea, refuzând să comenteze mai departe, deoarece ancheta este în desfășurare.

Cadavre găsite în locuința suspectului

Alte trei cadavre au fost găsite când poliția antiteroristă a percheziționat casa suspectului, aflată la aproximativ 200 km distanță, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk.

Tusk a declarat că există „indicii puternice” că cele două femei și un bărbat găsiți morți la domiciliul suspectului din Ostrowiec Świętokrzyski erau membri ai familiei sale apropiate.

O prezență masivă a poliției armate a fost desfășurată în Cracovia sâmbătă seara, în timp ce măsurile de securitate au fost intensificate în capitala Varșovia și în alte părți.

Doi polițiști, printre răniți: „Adevărați eroi”

La Cracovia a fost declarată o perioadă de doliu până pe 11 noiembrie. Printre cei răniți se numără și doi ofițeri de poliție, unul în stare critică.

Atacul a început cu puțin înainte de ora locală 15:00 în centrul istoric al Cracoviei, o piață ornamentată, care a atras mult timp turiștii. Imaginile au arătat vehiculul atacatorului traversând în viteză centrul orașului, iar oamenii fugeau în timp ce se auzeau focuri de armă.

Fațadele de sticlă ale magazinelor au fost sparte de gloanțe, iar un tramvai a fost împușcat în timpul atacului, care, potrivit poliției, a durat aproximativ trei minute. Imaginile de la fața locului arată mese răsturnate și bunuri împrăștiate lăsate în urmă, în timp ce oamenii fugeau să-și salveze viața.

Polițiștii înarmați au urmărit mașina atacatorului până când s-a prăbușit, moment în care l-au angajat într-un schimb de focuri.

Imagini tulburătoare, autentificate de BBC Verify, au surprins momentul în care un ofițer de poliție l-a confruntat pe suspect în timp ce acesta zăcea la pământ. Ofițerul, care este vizibil rănit, poate fi apoi văzut căzând la pământ.