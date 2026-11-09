VIDEO Ex-deputată socialistă, candidată independentă. Profilul Ivannei Koksal, pretendentă la funcția de bașcan

Ivanna Koksal (48 de ani) este fostă deputată în Parlamentul R. Moldova pe listele Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) și ulterior pe listele Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din R. Moldova, în două legislaturi, între anii 2019–2025, deși la alegerile pentru funcția de bașcan candidează independent. În ajunul campaniei electorale, Igor Dodon, liderul Socialiștilor, declara că Ivanna Koksal a fost una dintre candidaturile la funcția de bașcan pe care partidul a analizat-o, informație care a nemulțumit-o pe aceasta. Ea a spus că nu a știut despre acest fapt, menționând că nu acceptă „situațiile în care numele meu este folosit fără acordul meu”.

Opt persoane candidează la funcția de bașcan. ZdG vă propune să le cunoașteți averea declarată, cea omisă din declarații, dar și controversele din jurul lor.

Înainte de a fi deputată pe listele PSRM, Koksal a fost, în două rânduri, deputată în Adunarea Populară a Găgăuziei, candidând independent. Se prezintă drept filologă și jurnalistă, ea activând anterior inclusiv în calitate de redactoare-șefă în cadrul Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu”. Conform informațiilor depuse la CEC, Koksal deține, pe lângă cetățenia R. Moldova, și cetățenia Turciei, țara de baștină a soțului său, Rafet Koksal. Ivanna Koksal este angajată la Asociația obștească de binefacere „Ajutor Oamenilor”, condusă de soțul ei, unde se ocupă de coordonarea proiectelor umanitare, sociale și culturale.

În declarația de avere și interese depusă la CEC, Koksal a indicat pentru anul 2025 venituri de circa 580 de mii de lei de la Parlament și alți 550 de mii de lei din vânzarea unui apartament. Ea mai raportează că deține în conturi 39 de mii de euro și 324 de mii de lei. Soțul ei, Rafet Koksal, a avut venituri totale de circa 1,3 milioane de lei de la compania din Turcia „Idil Prodüksiyon Insaat elektronik ODTLS”, în care deține o cotă parte de 100 %. Compania comercializează și furnizează soluții pentru transmisiuni TV și radio, inclusiv echipamente de transmisie prin satelit, sisteme de automatizare radio, videoconferințe și conexiuni de internet.



Ivanna Koksal este, la rându-i, fondatoarea Gospodăriei Țărănești „Koksal Ivanna Ivan”, care activează în satul Cazaclia. Compania este administrată de tatăl său, Ivan Col. În această localitate, în care Koksal locuiește, ea deține peste 40 de hectare de terenuri agricole, dar și două construcții, una de 125 de metri pătrați, care figurează în datele cadastrale drept „depozit”, și alta de 25 de metri pătrați. Doar una dintre ele, cea mai mică, se regăsește în declarația de avere depusă de Koksal la CEC.

Gospodăria Țărănească „Koksal Ivanna Ivan”

În același document depus la CEC, candidata la funcția de bașcan a indicat că din 2025 are drept de abitație într-o casă de 130 de metri pătrați. Un imobil similar apare în datele cadastrale înregistrat pe numele lui Ivan Col, tatăl candidatei. Acesta deține și el mai multe terenuri agricole și patru mijloace de transport. Ivana Koksal conduce o Skoda Kodiaq, fabricată în 2022, automobil care se regăsește și în declarația sa de avere și interese.





Casa în care Ivanna Koksal are drept de abitație



„În declarație am indicat tot ce trebuie. Am fost deputată din 2019 și pretenții la declarația mea nu au existat”, ne-a spus Koksal, fiind întrebată de ZdG de ce nu a indicat construcția ridicată pe terenurile din proprietatea sa. De asemenea, Koksal a menționat că soțul său nu și-a extins activitatea de antreprenor și în R. Moldova.

