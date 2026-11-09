R. Moldova negociază importul a 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale din Ucraina, declară ambasadorul ucrainean Paun Rohovei

R. Moldova negociază cumpărarea a până la 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale din Ucraina, după ce a achiziționat deja două milioane. Declarația a fost făcută de ambasadorul ucrainean la Chișinău, Paun Rohovei, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8.

Diplomatul susține că Kievul este deschis inclusiv unui contract pe termen lung și dă asigurări că înțelegerile ar urma să fie avantajoase pentru țara noastră. Potrivit ambasadorului, Ucraina a deblocat parțial exporturile de gaze naturale, măsură valabilă până la sfârșitul lunii noiembrie.

„De la 1 decembrie până pe 28 februarie vor fi sistate și de la 1 martie din nou vor fi deblocate. O facem în scopul de a avea rezerve pentru orice eventualitate pe timp de iarnă”, a explicat Paun Rohovei.

Diplomatul a precizat că R. Moldova și-a manifestat interesul pentru importul gazelor ucrainene, iar Kievul este dispus să răspundă solicitărilor, inclusiv printr-un contract pe termen lung.

„Am spus un da tare în cadrul vizitei de lucru a domnului prim-ministru. Și pentru un contract, și pentru volumele de care va avea nevoie Republica Moldova, în măsura în care putem noi să asigurăm acele volume”, a declarat ambasadorul.

Paun Rohovei a amintit că țara noastră a cumpărat deja două milioane de metri cubi de gaze naturale din Ucraina, iar în prezent sunt purtate negocieri pentru un volum suplimentar.

„Nu cred că divulg un secret mare: se duc tratative pentru procurarea a unui volum de la 10 până la 50 de milioane de metri cubi de gaz. Sunt niște cifre realiste”, a precizat diplomatul.

Întrebat dacă gazele ar urma să fie cumpărate la prețuri mai mici decât cele de pe piețele internaționale, ambasadorul a explicat că stabilirea costului final depinde de mai mulți factori: „Formarea prețului la gaze naturale este un proces foarte complex. Atât depinde de prețul de cumpărare, cât și de prețul care este format aici pentru consumatori.”

Totuși, Paun Rohovei s-a arătat încrezător că înțelegerile dintre cele două state vor fi avantajoase pentru țara noastră.

„Ucraina a fost tot timpul alături de R. Moldova în cele mai grele situații, precum și Republica Moldova față de Ucraina. Eu cred că aceste contracte care se discută astăzi cu Ucraina vor fi convenabile Republicii Moldova”, a conchis ambasadorul.