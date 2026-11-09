LIVE TEXT Forțele ucrainene ar fi atacat a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia peste noapte. Război în Ucraina, 1720

UDATE 08:20 Dronele ucrainene au atacat a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, situată la Kirishi, regiunea Leningrad, într-un atac peste noapte, au raportat mai multe canale de monitorizare ucrainene pe 9 noiembrie, potrivit Kyiv Independent.

Atacul a provocat explozii mari la situl petrolier aflat la aproximativ 800 de kilometri nord de Ucraina, au raportat canalele de monitorizare Exilenova+ și Supernova+.

Imaginile martorilor oculari din timpul atacurilor păreau să arate mingi de foc enorme emanând din rafinărie, luminând cerul nopții.

Sistemul de informații despre incendii pentru managementul resurselor (FIRMS) al NASA, care utilizează date din satelit pentru a detecta anomalii termice și incendii, a detectat mai multe puncte fierbinți la instalație.

Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a declarat că un total de 113 drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii în timpul atacului.

Uzina de sinteză organică Kirishi Petroleum, cunoscută și sub numele de uzina Kinef, poate produce 20 de milioane de tone metrice de petrol pe an și este supusă sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, adoptate de aliații Ucrainei, inclusiv măsurilor impuse de SUA. Instalația produce peste 6% din totalul petrolului rafinat al Rusiei, inclusiv o gamă largă de produse petroliere, cum ar fi combustibilul care susține forțele armate ale țării.

Anterior, dronele ucrainene au vizat rafinăria pe 30 august.