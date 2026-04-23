Adjunctul procurorului-șef al PA, Ion Pripa, audiat în cadrul procedurii de evaluare a integrității: a fost întrebat despre două apartamente și un automobil

Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Ion Pripa, a fost audiat joi, 23 aprilie, de către Comisia de evaluare a procurorilor, în cadrul procedurii de evaluare a integrității etice și financiare.

În cadrul ședinței publice, Completul F de evaluare a solicitat clarificări cu privire la trei aspecte:

diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare a unui apartament deținut anterior;

cheltuielile aferente lucrărilor de reparație pentru un alt apartament;

importul și utilizarea unui automobil cu destinație specială.

„Am depus toată diligența să fiu sincer cu Comisia și să pun la dispoziție toate informațiile pe care le dețin. Sper la o abordare corectă și obiectivă asupra circumstanțelor abordate”, a menționat procurorul.

Comisia urmează să emită raportul de evaluare în termen de 30 de zile lucrătoare.

Pripa este ultimul adjunct al șefului PA care a fost audiat, Victor Muntean promovând evaluarea anterior, iar Ina Frunza-Bargan fiind audiată pe 7 aprilie.