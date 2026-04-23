Apelul unei mamei după ce fiul ei de 21 de ani a fost reținut și condamanat la 13 ani de închisoare pentru „trafic de droguri” de regimul de la Tiraspol: „Domnule Chiveri, vă implor să nu cedați acestui șantaj murdar”

Nadejda Fedutinova, mama lui Oleg Zaharov, în vărstă de 21 de ani, deținut ilegal și condamnat la 13 ani de închisoare în regiunea transnistreană face un apel către viceprim-ministru pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ce Vitali Ignatiev, așa-zisul ministrul de externe, a declarat miercuri, 22 aprilie, pentru o televiziune din regiune că acesta ar fi fost condamnat pentru „trafic de droguri”.

„Stimate domnule viceprim-ministru, vă adresez acest apel în calitate de mamă a lui Oleg Zaharov, care este deținut ilegal în temnițele din Tiraspol. Declarația cinică de ieri a lui Vitali Ignatiev la televiziunea din Transnistria m-a determinat să vă scriu acest mesaj de urgență. Pe fiul meu încearcă să-l prezinte drept un «traficant de droguri» pentru a-și justifica propriile crime. Dar eu cunosc adevărul și îl vedeți și edumneavoastră: pe imaginile video din 22 aprilie, pe fața fiului meu se văd clar urme de bătaie. Despre ce fel de «justiție» vorbește Ignatiev, dacă procesul lui Oleg a fost secretizat? Dosarele penale obișnuite nu sunt ascunse sub parafa «Secret» – acest lucru se face doar atunci când dosarul este fabricat în totalitate de serviciile speciale. Domnule Chiveri, vă implor să nu cedați acestui șantaj murdar. Tiraspolul a făcut acest pas doar pentru că se teme de publicitate. Am depus deja plângeri la SIS și la Procuratură privind trădarea de patrie a acelor persoane din Chișinău (procurorii Gore și Țapu), care au ajutat Tiraspolul să ascundă faptele de tortură asupra fiului meu”, se arată în mesajul Nadejdei Fedutinova transmis redacției Ziarului de Gardă.

ZdG a discutat cu mama lui Oleg Zaharov și ne-a spus că acesta a fost reținut în ianuarie 2024 în timp ce se afla la medic în Tiraspol, iar atunci când a fost reținut nu au găsit la el droguri, tocmai peste câteva ore de la reținere, în timp ce era deja în arest „oamenii legii” din regiune au găsit asupra acestuia substanțe interzise.

„El era în drum spre medic în Tiraspol, după mi-a povestit au venit mai muți oameni cu viteză și au strigat «stai», acesta nu a înțeles și s-a speriat. Eu singură m-aș fi speriat. El îmi spune: «Eu automat am fugit». Și iată așa l-au reținut și l-au bătut. În timpul reținerii, droguri nu au fost identificate, asta a fost fixat. Când l-au dus la inspectorat droguri tot nu erau. Abia după 6 ore, când deja l-au dus la anchetator, cică au identificat droguri la el”, a declarat femeia.

Mama băiatului născut în 2005 a scris de-a lungul anilor mai multe cereri către Procuratura Generală, Parlament, Biroul Politici de Reintegrare, ambasade, dar spune „că lucrurile nu s-au mișcat din loc de peste doi ani”.

Pe 16 aprilie, la Tiraspol a avut loc întâlnirea reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului în format 1+1. A doua zi, femeia a primit o scrisoare unde Biroul Politici de Reintegraere a explicat că Biroul continuă eforturile pentru eliberarea lui Oleg Zaharov.

„Cazul a fost abordat la reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negociere din 16 aprilie 2026, în prezența mediatorilor și observatorilor internaționali. La data de 14 aprilie 2026, Delegația Uniunii Europene în R. Moldova a adresat un nou demers pentru a facilita eliberarea acestuia. De asemenea, subiectul este discutat constant cu misiunile diplomatice și organizațiile internaționale acreditate”, a scris Biroul în scrisoarea trimisă mamei.

Totodată, se menționează că apelurile anterioare prin care se solicita încetarea abuzurilor, clarificarea stării de sănătate și eliberarea cetățeanului au rămas, până la momentul redactării scrisorii, fără nicio reacție din partea reprezentanților de la Tiraspol.

Pe 22 aprilie, în timp ce presa controlată de regimul de la Tiraspol prezenta cazul celor șase polițiști reținuti după ce ar fi pretins și primit sume ilegale între 3000 și 10 mii de dolari de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri, l-au arătat pe Oleg Zaharov, ca fiind „traficant, care a deschis un magazin de droguri și le vindea pe teritoriul țării lor”.

Astfel, așa-zisul ministrul de externe al regiunii, Vitali Ignatiev, a declarat că „acesta este unul din motive pentru care R. Moldova refuză să conlucreze cu regiunea transnistreană pentru combaterea traficului de droguri”.

Acesta a mai spus că Biroul Politici de Reintegrare s-a adresat de două ori regiunii ca să elibereze traficanții de droguri reținuți acolo, mai exact pe Oleg Zaharov, pentru că „potrivit actelor de la Chișinău ei sunt numiți deținuți ilegal”.

Presa controlată de regimul de la Tiraspol a arătat că Zaharov a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru răspândirea drogurilor.

„Vorbim despre criminali, nu trebuie să politizăm aceste cazuri, nu ajutăm pe nimeni așa. Dar tot ce face Chișinăul înseamnă că pe partea moldovenească foarte mult este influențată o sistemă stranie, între stat și traficanți de droguri”, a declarat Ignatiev.

De asemenea, presa controlată de regim a mai spus că „drogurile sunt duse din Moldova în regiune și că traficanții le propune oamenilor de acolo să lucreze curieri. Totuși, unii sunt reținuți la frontieră, de aceea Chișinăul mereu cere ca ea să fie scoasă”.