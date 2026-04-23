Mai mulți arbori, doborâți de vânt. Cel mai multe cazuri, în capitală: copaci căzuți peste un troleibuz, o stație, mai multe automobile și pe carosabil

Mai mulți copaci au doborâți de vânt joi, 23 aprilie, pe teritoriul țării. Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitați pentru efectuarea lucrărilor de defrișare și înlăturare a arborilor doborâți de vânt, precum și pentru îndepărtarea obiectelor cu pericol de cădere de la înălțime. Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în municipiul Chișinău, conform unui comunicat de presă emis de IGSU.

Salvatorii din capitală au intervenit pe strada Tudor Vladimirescu, unde un copac a căzut peste o stație și trotuar. Totodată, aceștia au defrișat un arbore căzut peste trei automobile pe strada Maria Cebotari. Intervenții similare au avut loc și pe strada Ion Creangă 68, unde accesul într-o curte a fost blocat de un copac doborât, precum și pe strada Alexei Mateevici 10, unde exista pericolul de cădere a unei crengi.

Pe strada Uzinelor 19, vântul a doborât un arbore peste carosabil și un automobil, pompierii au intervenit pentru înlăturarea acestuia. De asemenea, angajații IGSU, în comun cu serviciile municipale „Spații Verzi”, au efectuat lucrări de defrișare a unui arbore căzut peste un troleibuz pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. O altă intervenție a avut loc pe strada Miron Costin 8, unde un copac a fost doborât pe carosabil.

Salvatorii au intervenit și în satul Peresecina, raionul Orhei, unde un copac a căzut peste firele electrice. În municipiul Orhei, pe strada Vasile Lupu, echipele IGSU au înlăturat o foaie de ardezie de pe acoperișul unui bloc, care prezenta pericol de cădere peste trecători.

În toate intervențiile înregistrate, nu au fost raportate victime.

Potrivit datelor Serviciul Hidrometeorologic de Stat, pentru data de 23 aprilie, în intervalul orelor 09:00–21:00, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic, cu rafale de până la 17–22 m/s.

În acest context, salvatorii recomandă: