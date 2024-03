VIDEO Un pod din orașul american Baltimore s-a prăbușit după ce a fost lovit de o navă. Doi oameni au fost salvați din apă

Podul Francis Scott Key din Baltimore, statul american Maryland, cu o lungime de aproape 3 km, s-a prăbuşit, marţi, după ce a fost lovit de o navă de containere. În urma coliziunii, mai multe persoane și vehicule au căzut în râul pe care îl traversa acest pod.

UPDATE Șeful pompierilor din Baltimore, James Wallace, a anunțat că două persoane au fost salvate din apă în această dimineață. Una dintre ele nu este rănită, în timp ce cealaltă a fost dusă la spital în stare gravă.

Autoritățile americane continuă căutarea pentru oamenii căzuți în apă, a mai spus Wallace, adăugând și că informațiile sunt actualizate constant și că un număr mai mare de oameni ar putea să se afle în apă după prăbușirea podului.

UPDATE Circa 20 de persoane au căzut în apă în urma prăbușirii podului peste râul Patapsco, au anunțat autoritățile. Nava care a lovit podul care s-a prăbușit aparține companiei de transport maritim Synergy Marine Group și naviga sub pavilion Singapore.

Șeful Kevin Cartwright, directorul de comunicații al Departamentului de pompieri din Baltimore, a confirmat pentru BBC că podul a fost lovit de „un vas mare”, ceea ce a dus la prăbușirea acestuia.

Videoclipurile de pe rețelele sociale arată cum nava se apropie de pod și se izbește de unul dintre piloni.

Circa 20 de persoane au căzut în apă în urma prăbușirii podului peste râul Patapsco, au anunțat autoritățile care au precizat că se confruntă „cu un incident cu numeroase victime”.

