VIDEO/ Un avion cu 191 de pasageri s-a rupt în două: Sunt morți și răniți

Cel puţin doi oameni au murit şi 35 sunt răniţi după ce un avion al Air India care transporta 191 de pasageri a părăsit pista la aterizarea pe aeroportul din Kozhikode, în vestul Indiei, şi s-a rupt în două, a declarat un oficial din poliţie, citat de Reuters, transmite Agerpres.



Avionul venea de la Dubai şi a ieşit de pe pistă la momentul aterizării, a precizat Ministerul Aviaţiei Civile într-un comunicat. La bord se aflau zece copii.



#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg