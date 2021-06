UE a prelungit cu încă un an sancțiunile economice împotriva Rusiei, ca urmare la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului

Consiliul Europei (CE) a decis la 21 iunie să prelungească cu încă un an (până la 23 iunie 2021) sancțiunile economice impuse din 2014 împotriva Rusiei pentru anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă, se menționează într-un comunicat emis de CE.

Potrivit Consiliului Europei, măsurile restrictive în vigoare vizează importurile de produse originare din Crimeea sau Sevastopol în UE, precum și investițiile în infrastructură sau financiare și serviciile de turism în Crimeea sau Sevastopol. Exporturile de anumite bunuri și tehnologii către societăți din Crimeea sau destinate utilizării în Crimeea în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei sau pentru prospectarea, explorarea și producția de petrol, gaze și resurse minerale sunt, de asemenea, supuse restricțiilor UE.

În replică, Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat că măsurile restrictive ale UE „promovează guvernarea totalitară în afacerile globale”.

„Prin extinderea sancțiunilor și a altor măsuri coercitive ilegitime împotriva statelor suverane, Occidentul promovează guvernarea totalitară în afacerile globale, asumând o poziție imperială, neocolonială, în relațiile sale cu țările terțe”, a scris Lavrov pe Twitter.

