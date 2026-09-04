Ar fi promis că pot facilita obținerea dreptului de ședere provizorie pentru muncă, în schimbul a câte 150 de euro de persoană: un șef din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație, bănuit în dosar

„Un grup de persoane”, printre care și un șef de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), sunt cercetați într-o cauză penală privind traficul de influență. Anunțul a fost făcut de Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, care nu a precizat exact câte persoane sunt implicate.

Potrivit materialelor cauzei, persoanele vizate ar fi pretins și primit mijloace bănești de la un cetățean, susținând că au influență asupra unor persoane publice din cadrul IGM și că le pot determina să adopte decizii favorabile privind acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă pentru cetățeni străini.

Astfel, în perioada mai–iunie 2026, unul dintre bănuiți ar fi pretins și primit, în două tranșe, pentru sine și pentru alte persoane, suma totală de 1 200 de euro, câte 150 de euro pentru fiecare dintre cei 8 cetățeni străini pentru care urma să fie facilitată obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.

În urma măsurilor procesuale întreprinse de oamenii legii, un bărbat a fost reținut, iar ulterior, la demersul procurorilor, a fost plasat în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, șeful de secție din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI figurează în dosar în calitate de bănuit.