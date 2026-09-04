Escrocherie de un milion de lei: o femeie de 61 de ani, convinsă de escroci să-și vândă apartamentul

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 3 cazuri de escrocherie telefonică, două dintre care fiind comise anterior, însă raportate abia acum de victime. Prejudiciul total se estimează la peste 1 200 000 de lei. Într-unul dintre cazuri, o femeie a fost determinată de escroci să-și vândă apartamentul pentru a plăti niște credite pretinse.

Cazul a avut loc în perioada 25 august – 2 septembrie, în Chișinău.

Femeia în vârstă de 61 de ani a fost telefonată de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai unui serviciu pentru combaterea spălării banilor. Acestea i-au comunicat că, pe numele său, ar fi fost contractate mai multe credite și au convins-o să-și vândă apartamentul, sub pretextul achitării acestora.

„Prejudiciul cauzat este de 52 000 de euro, bani obținuți în urma vânzării apartamentului și transmiși escrocilor, în mai multe tranșe, prin intermediul unui curier”, preziează Poliția.

Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani la solicitarea unor presupuşi reprezentanți ai instituțiilor: „Dacă primiți un astfel de apel, întrerupeți imediatconversația și sesizați Poliția”.

În total, în ultimele 24 de ore, au fost dejucate 91 de tentative de escrocherie înainte ca acestea să producă prejudicii.