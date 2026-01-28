Trump avertizează Iranul să revină la masa negocierilor: „Următorul atac va fi mult mai dur”

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat miercuri, 28 ianuarie, autoritățile din Iran să se așeze la masa negocierilor și să ajungă la un acord privind armele nucleare, avertizând că următorul atac al Statelor Unite ar fi mult mai dur, scrie agenția britanică de știri Reuters.

„Sperăm că Iranul va veni rapid (la masa negocierilor, n.r.) și va negocia un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – unul care să fie bun pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial!”, a scris Trump într-o postare pe o rețea de socializare.

Președintele SUA, care s-a retras din acordul nuclear multinațional din 2015 cu Teheranul în timpul primului său mandat la Casa Albă, a menționat că ultimul său avertisment adresat Iranului a fost urmat de o lovitură militară.

„Următorul atac va fi mult mai dur! Nu lăsați să se întâmple din nou”, a scris Trump.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat că nu a fost în contact cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în ultimele zile și nici nu a solicitat negocieri.

Anterior, un înalt oficial din Iran a avertizat că țara sa va trata orice atac „ca pe un război total împotriva noastră”, în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat că „armata SUA este pe drum”.

„Această concentrare militară – sperăm că nu este destinată unei confruntări reale – dar armata noastră este pregătită pentru cel mai rău scenariu. De aceea, totul este în stare de alertă maximă în Iran. De data aceasta, (…) vom răspunde în cel mai dur mod posibil pentru a rezolva această situație”, a mai spus acesta, sub protecția anonimatului, pentru Reuters.

Pe 15 ianuarie, autoritățile din Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au convins pe președintele american Donald Trump să se abțină de un atac asuprea Iranul, a declarat un oficial saudit de rang înalt pentru agenția de știri AFP.

Proteste în Iran

De la sfârșitul anului 2025, mai multe proteste de amploare au avut loc în Iran, care au culminat pe 8 ianuarie cu sloganuri ostile față de guvern, care le-a reprimat. Washingtonul i-a recomandat să dea dovadă de moderație, altfel riscă represalii.

Organizațiile internaționale semnalează că bilanțul este cel mai grav de la Revoluția Islamică din 1979. Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, a afirmat recent că bilanțul victimelor se apropie de 5000 de morți.