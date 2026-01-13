Donald Trump îndeamnă la continuarea protestelor din Iran și la preluarea controlului asupra instituțiilor. „Ajutorul urmează să ajungă”

Președintele american Donald Trump a făcut un apel la continuarea protestelor din Iran și a îndeamnat pe oameni să preia controlul asupra instituțiilor. De asemenea, liderul de la Casa Albă a transmis că și-a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni „până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri”.

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE – PRELUATI CONTROLUL INSTITUȚIILOR!!! Rețineți numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. Ajutorul urmează să ajungă. MIGA (Make Iran great again, Faceți Iranul măreț din nou, n.red)!!!”, a scris Donald Trump, pe rețeaua sa Truth Social.

Un oficial iranian a prezentat bilanțul oamenilor care au decedat în cele 17 zile de când au început protestele, într-o declarație pentru agenția Reuters, fiind citat sub condiția anonimatului, pentru a-i fi protejată identitatea. El a susținut că, în spatele deceselor, se află teroriști și că au decedat circa două mii de persoane. Bilanțul este considerabil mai mare decât cel comunicat de grupul pentru drepturile omului „Human Rights Activists News Agency” (HRANA), care a documentat decesul a 505 civili și 133 de membri ai personalului de securitate.

Protestele au început în Marele Bazar din Teheran, pe 28 decembrie 2025, pe fondul deprecierii puternice a monedei naționale și a creșterii costului de trai.

Reuters arată că autoritățile au o abordare duală. Deși spun că protestele legate de problemele economice sunt legitime, le reprimă în mod violent. De asemenea, au acuzat, fără dovezi, SUA și Israelul că incită la tulburări și că manifestațiile ar fi fost deturnate de teroriști. În același timp, autoritățile iraniene au impus o blocadă sofisticată a internetului, în încercarea de a limita transmiterea de informații în afara țării.

Diplomația americană a emis o alertă de securitate, prin care i-a informat pe cetățenii săi că, pe fondul protestelor violente, pot fi răniți sau arestați. A transmis că, pe lângă blocada internetului, pot fi închise și drumuri sau suspendate servicii, precum cel de transport în comun sau aerian. I-a îndrumat, astfel, să-și planifice plecarea din țară pe rute terestre, către Armenia sau Turcia.

Acestea sunt cele mai mari proteste de după moartea Mahsei Amini, din 2022. Tânăra a fost bătută de membri ai „Poliției Moralității”, pentru că nu a purtat vălul islamic în public și a murit după mai multe zile de spitalizare, în toamna lui 2022.