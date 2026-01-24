Iranul avertizează că orice atac va însemna „război total”, după ce Trump spus că „armata SUA este pe drum”

Un înalt oficial din Iran a avertizat că țara va trata orice atac „ca pe un război total împotriva noastră”, în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat că „armata SUA este pe drum”, scrie Reuters.

„Această concentrare militară – sperăm că nu este destinată unei confruntări reale – dar armata noastră este pregătită pentru cel mai rău scenariu. De aceea, totul este în stare de alertă maximă în Iran. De data aceasta, (…) vom răspunde în cel mai dur mod posibil pentru a rezolva această situație”, a mai spus acesta, sub protecția anonimatului, pentru Reuters.

Pe 15 ianuarie, autoritățile din Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au convins pe președintele american Donald Trump să se abțină de un atac asuprea Iranul, a declarat un oficial saudit de rang înalt pentru agenția de știri AFP.

Proteste în Iran

De la sfârșitul anului 2025, mai multe proteste de mare amploare au avut loc în Iran, care au culminat pe 8 ianuarie cu sloganuri ostile față de guvern, care le-a reprimat. Washingtonul i-a recomandat să dea dovadă de moderație, altfel riscă represalii.

Organizațiile internaționale semnalează că bilanțul este cel mai grav de la Revoluția Islamică din 1979. Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, afirmă că bilanțul victimelor se apropie de 5000 de morți.