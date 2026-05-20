Trump afirmă că negocierile cu Iranul se află în faza finală, dar avertizează că vor avea loc atacuri în cazul în care acordul eșuează

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, 20 mai, că negocierile cu Iranul se află „în etapele finale”, avertizând în același timp că vor urma noi atacuri dacă Teheranul nu acceptă un acord de pace.

La șase săptămâni de când Trump a suspendat operațiunea „Epic Fury” pentru a permite un armistițiu, discuțiile privind încetarea războiului au înregistrat progrese nesemnificative, scrie Reuters. Trump a afirmat săptămâna aceasta că a fost pe punctul de a ordona noi atacuri, dar s-a abținut pentru a acorda timp negocierilor.

„Ne aflăm în etapele finale ale negocierilor cu Iranul. Vom vedea ce se va întâmpla. Fie vom ajunge la un acord, fie vom lua niște măsuri destul de dure, dar sperăm că nu se va ajunge acolo”, a declarat el reporterilor. „În mod ideal, aș prefera să fie puține victime, nu multe. Putem proceda în ambele feluri”, a afirmat Trump.

Vorbind ulterior la Academia Gărzii de Coastă a SUA, Trump și-a reluat retorica de tip „ori una, ori alta” – „S-ar putea să fim nevoiți să-i lovim foarte tare… dar poate că nu” – și și-a reiterat hotărârea de a nu permite Iranului să dobândească o armă nucleară.

Teheranul, la rândul său, l-a acuzat pe Trump că complotează pentru a relua războiul și a amenințat că va riposta la orice lovitură cu atacuri dincolo de Orientul Mijlociu.

„Dacă agresiunea împotriva Iranului se va repeta, războiul regional promis se va extinde de data aceasta dincolo de regiune”, a declarat Garda Revoluționară într-un comunicat.

Președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, principalul negociator al Iranului în procesul de pace, a declarat într-un mesaj audio postat pe rețelele de socializare că „mișcările evidente și ascunse ale inamicului” arată că americanii pregătesc noi atacuri.

În cadrul celei mai recente inițiative diplomatice, ministrul de interne al Pakistanului – țara care a găzduit singura rundă de negocieri de pace de până acum și care, de atunci, a servit drept canal de comunicare între părți – s-a aflat miercuri la Teheran.

Iranul a prezentat o nouă ofertă Statelor Unite în această săptămână. Descrierile Teheranului sugerează că aceasta repetă în mare parte termenii respinși anterior de Trump, inclusiv cererile privind controlul asupra Strâmtorii Hormuz, despăgubiri pentru pagubele de război, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor înghețate și retragerea trupelor americane din zonă.

Trump a declarat că a anulat atacurile din această săptămână în ultimul moment, ca răspuns la solicitările mai multor vecini ai Iranului din Golf. Marți, el a spus că a fost la o oră distanță de a ordona loviturile aeriene.

Trump se află sub presiune să pună capăt războiului, prețurile în creștere ale energiei afectând Partidul Republican în perspectiva alegerilor parlamentare din noiembrie. De la intrarea în vigoare a armistițiului, declarațiile sale publice au oscilat între amenințări cu reluarea bombardamentelor și afirmații că se apropie un acord.

Poziția oscilantă a Statelor Unite a determinat fluctuații ale prețurilor petrolului. Contractele de referință pe o lună pentru țițeiul Brent au scăzut la 105,76 dolari pe baril miercuri seara, în scădere cu 4,95% pe zi, pe fondul speranțelor reînnoite privind un acord.

„Investitorii sunt dornici să evalueze dacă Washingtonul și Teheranul pot găsi într-adevăr un teren comun și pot ajunge la un acord de pace, având în vedere că poziția SUA se schimbă zilnic”, a declarat Toshitaka Tazawa, analist la Fujitomi Securities.