Iranul amenință cu escaladarea războiului după declarațiile lui Trump privind reluarea bombardamentelor

Iran a amenințat miercuri, 20 mai, că va extinde războiul dincolo de Orientul Mijlociu în cazul unui nou atac al Statelor Unite ale Americii, după ce președintele american Donald Trump a declarat că a fost la doar o oră distanță de a ordona reluarea campaniei militare, scrie Reuters.

Iranul a transmis săptămâna aceasta o nouă ofertă Statelor Unite, însă prezentările publice ale propunerii repetă condiții respinse anterior de Trump, inclusiv cereri privind controlul asupra strâmtorii Ormuz, despăgubiri pentru pagubele provocate de război, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor înghețate și retragerea trupelor americane din regiune.

Trump a declarat recent că a fost aproape să ordone o nouă campanie de bombardamente, dar a renunțat în ultimul moment pentru a oferi mai mult timp diplomației.

„Eram la o oră distanță de a lua decizia de a merge astăzi”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă, marți.

Iranul a amenințat în repetate rânduri că va riposta la orice nou atac prin lovirea țărilor din Orientul Mijlociu care găzduiesc baze americane. Miercuri, Teheranul a sugerat că ar putea viza și obiective aflate în afara regiunii.

„Dacă agresiunea împotriva Iranului va fi repetată, războiul se va extinde de această dată dincolo de regiune”, au transmis Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice într-un comunicat preluat de presa de stat.

Iranul a închis în mare parte strâmtoarea Ormuz pentru toate navele, cu excepția celor proprii, după începerea campaniei americano-israeliene din februarie, provocând cea mai mare perturbare din istorie a aprovizionării globale cu energie. Statele Unite au răspuns luna trecută prin propria blocadă asupra porturilor iraniene.

Iranul afirmă că intenționează să redeschidă strâmtoarea pentru țările „prietene” care acceptă condițiile impuse de Teheran pentru utilizarea acesteia. Aceste condiții ar putea include taxe de acces, pe care Washingtonul le consideră inacceptabile.

Astfel, Trump se confruntă cu presiuni pentru a pune capăt războiului, în contextul în care creșterea puternică a prețurilor la energie afectează Partidul Republican înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie. Declarațiile sale publice au oscilat între amenințări cu reluarea bombardamentelor și afirmații potrivit cărora un acord de pace ar fi aproape de a fi încheiat.