Teheranul spune că atacurile Israelului în Liban reprezintă o „încălcare gravă” a acordului SUA-Iran

Ministrul adjunct de externe, Saeed Khatibzadeh, a declarat pentru BBC că loviturile israeliene din Liban au fost o „încălcare gravă” a acordului de încetare a focului dintre SUA și Iran. Acesta a mai adăugat că Libanul era inclus în acord și că SUA trebuie să aleagă „între război și încetarea focului”, transmite BBC.

Potrivit autorităților libaneze, cel puțin 203 persoane au fost ucise în atacuri asupra unor ținte Hezbollah. Întrebat despre reacția Iranului, Khatibzadeh a afirmat că Hezbollah a „respectat” încetarea focului, deși gruparea a spus că a atacat Israelul ca răspuns la încălcări și a promis să continue până la oprirea „agresiunea israelo-americană”.

El a spus că Iranul a transmis un mesaj „extrem de clar” SUA: „nu poți să ai și tortul și să-l și mănânci”. „Nu poți cere o încetare a focului […] iar apoi aliatul tău să înceapă un masacru.”

Khatibzadeh a reiterat că Hezbollah este o „mișcare de eliberare libaneză” susținută de Iran și că acordul „pe care Trump l-a numit un cadru funcțional”, obligă toate părțile să respecte armistițiul.

Referitor la Strâmtoarea Ormuz, Iranul a avertizat că navele fără permisiune „vor fi țintite și distruse”. Ministrul a spus că Iranul va respecta dreptul internațional și va asigura tranzit sigur dacă SUA își opresc „agresiunea”, dorind ca zona să fie „pașnică”.

De la începutul conflictului, Iranul a blocat ruta maritimă, afectând economia globală. Deși acordul prevedea redeschiderea, presa iraniană spune că aceasta rămâne închisă, în timp ce Casa Albă susține contrariul.

Președintele Trump a avertizat că forțele SUA vor rămâne până când „adevăratul acord” va fi respectat și strâmtoarea va fi „deschisă și sigură”.

Khatibzadeh s-a declarat „foarte îndoielnic” privind o înțelegere permanentă cu SUA, dar a spus că Iranul va urmări situația și speră la o soluție „în interesul nostru național și al regiunii”.