SUA anulează tariful suplimentar de 25% pentru bunurile din India

Președintele SUA, Donald Trump, a anulat un tarif suplimentar de 25% aplicat bunurilor din India, impus din cauza achizițiilor de petrol rusesc de către New Delhi, decizia intrând în vigoare la 7 februarie, potrivit unui ordin executiv publicat de Casa Albă, scrie The Kyiv Independent.

Alături de China, India a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc după impunerea sancțiunilor occidentale, oferind astfel o sursă importantă de venit care contribuie la finanțarea războiului Rusiei.

Tariful suplimentar a fost introdus anul trecut, împreună cu un alt tarif „reciproc” de 25% aplicat bunurilor indiene, ca parte a strategiei administrației Trump de a face presiuni asupra Moscovei prin vizarea marilor cumpărători de energie rusească, în contextul războiului pe scară largă împotriva Ucrainei.

Pe 2 februarie, Trump a declarat că a convenit un acord comercial cu India care reduce tarifele vamale ale SUA pentru produsele indiene la 18% de la 50%, în schimbul angajamentului Indiei de a reduce barierele comerciale, de a înceta să mai cumpere petrol rusesc și de a cumpăra petrol, în schimb, din SUA și, posibil, din Venezuela.

Ministerul Comerțului din India nu a confirmat public afirmația Casei Albe potrivit căreia New Delhi ar fi acceptat să oprească importurile de petrol rusesc.

Publicația amintește că, în ultimul an, Trump a declarat în repetate rânduri că India s-a angajat să înceteze achizițiile de petrol rusesc, însă datele disponibile au arătat că importurile au continuat.

New Delhi a menținut o poziție neutră față de război, încercând să echilibreze apropierea de Occident cu păstrarea parteneriatului economic cu Moscova. Anularea tarifului punitiv reprezintă primul pas concret în implementarea unui acord comercial mai amplu anunțat de Washington și New Delhi la începutul acestei săptămâni.