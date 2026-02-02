Trump anunță un acord comercial cu India. SUA reduc tarifele la 18%, India acceptă să înceteze achizițiile de petrol rusesc

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 2 februarie, că a convenit un acord comercial cu India care reduce tarifele vamale ale SUA pentru produsele indiene la 18% de la 50%, în schimbul angajamentului Indiei de a reduce barierele comerciale, de a înceta să mai cumpere petrol rusesc și de a cumpăra petrol, în schimb, din SUA și, posibil, din Venezuela, scrie agenția britanică de știri Reuters.

„Din prietenie și respect pentru premierul Modi și, la cererea sa, am fost de acord asupra unui acord comercial între Statele Unite și India, prin care Statele Unite vor aplica un tarif reciproc redus, coborându‑l de la 25% la 18%”, a spus Trump într‑o postare pe rețelele sociale după o convorbire telefonică cu prim‑ministrul indian Narendra Modi.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că SUA renunță la o taxă punitivă de 25% asupra tuturor importurilor din India legată de achizițiile de petrol rusesc, taxă care se adăuga tarifelor reciproce.

Modi s‑a angajat, de asemenea, să cumpere bunuri americane în valoare de peste 500 de miliarde de dolari, inclusiv energie, tehnologie, produse agricole și altele, a adăugat Trump.

„Sunt încântat că produsele „Made in India” vor avea acum un tarif redus de 18%”, a spus Modi într‑o postare pe X. „Mulțumiri mari președintelui Trump în numele celor 1,4 miliarde de oameni din India pentru acest anunț minunat”.

Acțiunile companiilor indiene listate în SUA au crescut pe fondul acestei vești, cu creșteri semnificative pentru Infosys, Wipro, HDFC Bank și fondul iShares MSCI India.

Sâmbăta trecută, Trump sugerase un posibil acord pentru ca India să cumpere petrol venezuelean, după ce SUA l‑au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro într‑un raid militar la începutul lunii ianuarie.

Acordul vine după luni de negocieri comerciale tensionate între cele două cele mai mari democrații ale lumii.

În august, Trump a dublat taxele la importurile din India la 50% pentru a pune presiune pe New Delhi să înceteze cumpărarea petrolului rusesc, iar la începutul acestei luni spusese că rata ar putea crește din nou dacă India nu își reduce achizițiile.

Achizițiile de petrol venezuelean ar ajuta la înlocuirea unei părți din petrolul rusesc cumpărat de India, una din cele mai mari țări importatoare de petrol din lume.

India depinde puternic de importurile de petrol, acoperind aproximativ 90% din nevoile sale, iar importurile de petrol rusesc mai ieftin au contribuit la scăderea costurilor de import după invazia Ucrainei de către Rusia în 2022 și sancțiunile occidentale impuse asupra exporturilor energetice ale Moscovei.

Recent, India a început să își reducă achizițiile de petrol rusesc. În ianuarie acestea erau în jur de 1,2 milioane de barili pe zi și se preconizează că vor scădea la aproximativ 1 milion bpd în februarie și 800 000 bpd în martie.

Piețele indiene au fost afectate de când tarifele au fost impuse de Washington, făcând din acestea cele mai slabe piețe din rândul țărilor emergente în 2025.