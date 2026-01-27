„Acesta este doar începutul”. UE și India au ajuns la un acord istoric: tarife mai mici și comerț dublat

India și Uniunea Europeană au ajuns marți, 27 ianuarie, la un acord care ar urma să reducă semnificativ tarifele pentru majoritatea bunurilor, având ca scop stimularea comerțului bilateral și diminuarea dependenței de Statele Unite, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale globale, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Potrivit UE, acordul ar urma să dubleze exporturile Uniunii Europene către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea tarifelor pentru 96,6% din bunurile comercializate, calculate ca valoare. De asemenea, acesta va genera economii de aproximativ 4 miliarde de euro din taxe vamale pentru companiile europene.

UE va reduce tarifele pentru 99,5% dintre bunurile importate din India pe parcursul a șapte ani, urmând ca taxele să fie eliminate complet pentru produsele marine indiene, articolele din piele și textile, produsele chimice, cauciucul, metalele de bază, precum și pentru pietrele prețioase și bijuterii, a precizat Ministerul Comerțului din India într-un comunicat.

India și UE au anunțat că produsele agricole precum soia, carnea de vită, zahărul, orezul și produsele lactate au fost excluse din domeniul de aplicare al acordului comercial.

„Ieri a fost semnat un acord major între Uniunea Europeană și India”, a declarat premierul indian Narendra Modi.

„Acest acord va aduce oportunități majore pentru cei 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei și pentru milioanele de oameni din Europa”, a adăugat acesta.

Negocierile comerciale dintre UE și India, care durează de două decenii, au prins avânt după ce Washingtonul a impus un tarif de 50% pentru unele produse indiene și în contextul în care aliații SUA au reacționat la amenințările tarifare ale președintelui american Donald Trump și la tentativa acestuia de a prelua Groenlanda.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, într-un discurs care a fost aplaudat săptămâna trecută la Davos, a îndemnat puterile mijlocii să se unească pentru a evita să devină victime. Acesta intenționează să viziteze India pentru a semna acorduri privind uraniul, energia și mineralele, după ce a încheiat recent un acord cu China.

„Europa și India scriu istorie astăzi. Acesta este doar începutul”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Schimburile comerciale dintre India și UE au atins 136,5 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat în martie 2025, comparativ cu 132 de miliarde de dolari comerțul dintre India și SUA și 128 de miliarde de dolari între India și China.

Semnarea oficială a acordului India–UE va avea loc după finalizarea verificărilor juridice, proces estimat să dureze între cinci și șase luni, a declarat un oficial indian sub protecția anonimatului pentru Reuters.

„Ne așteptăm ca acordul să fie implementat în termen de un an”, a adăugat acesta.

Acordul UE cu India va deschide protejata piață a țării sud-asiatice, New Delhi urmând să reducă tarifele pentru automobile la 10% în decurs de cinci ani, de la niveluri de până la 110%, potrivit unui comunicat al UE. De acest lucru vor beneficia producători auto europeni precum Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz și BMW.

Tarifele reduse pentru automobile vor fi aplicate unui număr de 250 000 de vehicule pe an, cu o valoare de peste 15000 de euro, și vor fi diminuate la 30%–35% imediat după implementarea acordului, au precizat ambele părți.

India va reduce, de asemenea, tarifele pentru băuturile alcoolice, precum vinurile, la 75%, de la 150%, urmând ca acestea să scadă treptat până la 20%. Tarifele pentru băuturile spirtoase vor fi reduse la 40%, a anunțat UE.

Acordul va reduce și tarifele pentru o serie de produse europene exportate în India, inclusiv utilaje, echipamente electrice, produse chimice, fier și oțel, potrivit UE.

Separat, UE a fost de acord să ofere un sprijin financiar de 500 de milioane de euro în următorii doi ani pentru a ajuta India să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.